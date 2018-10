Ante dudas sobre la firma de la concejala Llull en una licencia, ella aseguró que le pertenece

En el Concejo Deliberante hubo dudas acerca de la firma de la concejala Soledad Llull que aparece en un expediente en el que pidió licencia para no estar presente en una sesión extraordinaria de febrero, relacionada con que no coincidiría con la que estampó en el resto de los expedientes durante todo el año.

La situación llegó a la presidencia, que planteó el tema de manera informal al titular del bloque Frente para la Victoria - Unidad Ciudadana, Rodolfo Trelles, antes de la sesión del jueves, en la que hubo cruces por el caso Verónica López, la concejala de Cambiemos "enganchada" de la luz.

En diálogo con La Opinión, la concejala Llull dijo que Trelles la consultó sobre el tema. "Me lo comentó y le dije que la firma es mía" y agregó: "Pueden decir lo que quieran, pero la firma la hice yo, la habré firmado rápido, así nomás, no voy a mandar a que otro me lo firme".

La solicitud de licencia de la concejala Llull.

"Tenemos como política del bloque que nadie le firma nada a nadie", aseguró Llull y consideró que "se agarran de esto para tapar lo de Verónica López, que es una cosa gravísima", en relación a la situación de la concejala a quien su bloque le exigió que pida licencia por tiempo indeterminado. "Yo me quedé tranquila. Es poco serio esto", dijo.

"Legalmente, el único que puede negar la firma es el titular", consideró Trelles y agregó: "No hay nada que ocultar. La presidenta me dijo que iba a bajar a la banca por esto y yo le dije que no había problemas, que todos tenemos para decir cosas. La habrán aconsejado o habrá entendido que no había cómo defender la situación de esta chica López".

La firma de Soledad Llull que aparece en todos los expedientes.

El tema de la licencia de Llull comenzó la semana del 19 de febrero. El jueves 22 había sesión extraordinaria, la primera del año. El martes 20, alrededor de las 8.00 de la mañana, según contaron en el HCD, una persona de la agrupación política Militancia para la Victoria fue a preguntar si Soledad Llull había pedido licencia.

La consulta sorprendió en el Concejo, aunque algo se entendió luego, cuando el enojo de los militantes kirchneristas salió a la luz: Llull se había ido de vacaciones a Pinamar justo en la semana en que el cuerpo tenía reuniones de comisión y sesión extraordinaria.

Detalle de la firma de Llull en el pedido de licencia, que generó la duda con la del resto de los expedientes.

Ahora, la polémica suma un dato más: ese martes 20 de febrero, luego de que preguntaran si Llull había pedido licencia en su banca, llegó el expediente con la solicitud formal para el jueves 22 por razones "de índole personal".

El expediente entró al Concejo a las 9.00 de la mañana. Desde el bloque Frente para la Victoria - Unidad Ciudadana informaron que la nota con el pedido de licencia llegó en un sobre, a través de un mensajero, desde el trabajo particular de la concejala. La pregunta que se hicieron algunos en el HCD es si la firma estampada sería realmente la de Llull.