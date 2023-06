Anses: ¿quiénes cobran el refuerzo y cuándo pagarán el aguinaldo?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los montos y las fechas de cobro para jubilados y pensionados. En junio liquidarán con un aumento del 21% en el haber, al que se le sumará un bono y el pago del medio aguinaldo.

A partir del 8 junio se abona el refuerzo de 15 mil pesos para quienes cobran la mínima y de 5 mil para aquellos que cobren hasta dos haberes mínimos. La suma extra también está prevista para los meses de julio y agosto.

De esta manera, se verán beneficiados los titulares de: Pensión Universal para el Adulto Mayor, Pensión no Contributiva por Vejez, Pensión no Contributiva por Invalidez, Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os, Pensiones Graciables a cargo de ANSES y otras Pensiones no Contributivas

Las fechas de liquidación para jubilados y pensionados con un haber mínimo son las siguientes:

DNI terminado en 0: 8 de junio.

DNI terminado en 1: 9 de junio.

DNI terminado en 2: 12 de junio.

DNI terminado en 3: 13 de junio.

DNI terminado en 4: 14 de junio.

DNI terminado en 5: 15 de junio.

DNI terminado en 6: 16 de junio. DNI terminado en 7: 21 de junio.

DNI terminado en 8: 22 de junio.

DNI terminado en 9: 23 de junio.

Para jubilados y pensionados que perciben más de un haber mínimo:

DNI terminado en 0 y 1: 26 de junio.

DNI terminado en 2 y 3: 27 de junio.

DNI terminado en 4 y 5: 28 de junio.

DNI terminado en 6 y 7: 29 de junio.

DNI terminado en 8 y 9: 30 de junio.