Ángel Burgos en su primera semana en Tránsito y Nocturnidad: “Queremos bajar la accidentología”

Por pedido del intendente interino Ramón Salazar, Ángel Burgos inició hace pocos días su tercer mandato como director de Tránsito y Nocturnidad, cargo que depende de la Secretaría que conduce el abogado Diego Solana.

“Asumimos con mucha expectativa, ojalá estemos a la altura y podamos bajar la accidentología”, reconoció Burgos, al tiempo que reveló que fue el propio jefe comunal interino quien se comunicó con él hace “40 días para sondear”.

“En una reunión siempre cordial, le expliqué lo que me gusta el área y qué es lo que se ve desde la óptica de uno. Después me enteré que el señor Diego Solana asume como secretario y me solicitó que regrese al área, hubo una reunión, un entendimiento y acá estamos”, contó.

Sobre su tarea, remarcó que trabajará para “que baje la accidentología” y para eso deberá “ordenar el tránsito”.

“Hace dos años yo renuncié, habíamos logrado en 44 meses bajar los accidentes diarios. Teníamos un orden. Apuntamos a mejorar eso y bajar la accidentología”, recordó.

Como parte de esa tarea, en los últimos días se intensificaron los controles de tránsito. “El martes se secuestraron 15 motos y un automóvil”, informó.