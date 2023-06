Anécdotas por Día del Padre: el día que “los indios” se lo quisieron llevar

Cuando era pequeño, hace muchos años, con mi padre y un compañero de trabajo de él, fuimos a escalar a Sierra de la Ventana. Si bien yo conocía al amigo de mi papá, nunca había pasado un día entero con él y por lo tanto era un trato cordial.

Recuerdo que esa noche acampamos allí. Durante la madrugada abrió la carpa, nos levantó y comenzó a gritar “nos están persiguiendo los indios”. “Escondé a tu hijo que se lo quieren llevar”, le dijo a mi padre.



Ante esa situación, dormidos y con mucho frío, no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Hasta que en un momento nos dimos cuenta que el amigo de mi papá era sonámbulo.



“Por suerte ese episodio que pasamos no me dejó ningún miedo para el resto de mi vida”, concluyó Nicolás entre risas.