"Anda rondando, me está amenazando, me va a matar", dijo la mujer cuyo exmarido le prendió fuego la casa

Bomberos intervino el sábado por la tarde en el incendio intencional de una vivienda de Almafuerte al 2400, donde un hombre roció la cocina con nafta e intentó prender fuego el lugar donde habita su exmujer con sus cinco hijos, quien hizo varias denuncias contra él por violencia de género.

El agresor fue aprehendido y asistido en el Hospital, ya que su expareja alcanzó a defenderse de la paliza que le propinaba y lo golpeó en la cabeza. Tras las curaciones, fue liberado por orden judicial y al irse robó elementos de una ambulancia. Lo descubrieron, pero igualmente quedó en libertad.

Este lunes por la tarde, la víctima se comunicó con La Opinión para asegurar que su expareja le envía mensajes intimidatorios. "Él anda rondando, me está amenazando", dijo y agregó que está en su casa, con sus cinco hijos, "sin puerta" y con parte de la pared que se cayó.

"Él tiene un problema psiquiátrico, por eso no puede estar preso", dijo respecto a las decisiones judiciales que la dejaron en libertad. "Me va a matar, tengo mensajes. No sé si esperan que me pase algo para venir", reclamó la joven víctima.

Esta mañana, representantes del Movimiento de Mujeres Minerva Mirabal emitieron un comunicado para informar que se habían presentado en Fiscalía para plantear "la necesidad de agilizar y activar los mecanismos legales para la protección de las víctimas sobre todo de los menores y el encarcelamiento del agresor".

Luego estuvieron en Desarrollo Humano, donde las recibió la secretaría Karina Chiarella. "Volvimos a plantearle le necesidad y urgencia del trabajo en red para los casos de violencia de género", informaron desde la organización feministas.

"Los que vinieron, se van y quedamos solos. Vino Desarrollo Humano y querían llevar los chicos al hogar. Me dijeron que a mí no me podían dar refugio, solo a los nenes", relató la víctima y agregó: "Estoy desesperada".

La Policía dispuso un móvil en la puerta de la casa, a modo de custodia. "Pero no sé hasta cuándo", dijo la chica agredida. Las autoridades policiales informaron que el agresor fue aprehendido nuevamente esta mañana y que el patrullero permanecerá en ese lugar, en resguardo de la víctima y sus hijos.

El Juzgado dictó una medida de exclusión perimetral, aunque el agresor tiene antecedentes de haber violado esa restricción en otras oportunidades para ir a golpear a su expareja.