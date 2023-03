Ampliaron la denuncia contra la contadora del Puerto: “Hablamos de unos 30 millones de pesos”

Promediando el mes de octubre, el Consorcio de Gestión radicó la denuncia por defraudación dio lugar a una causa que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 que conducía Marcelo Manso.

Como detalló La Opinión, la denuncia fue radicada por el presidente del Consorcio, Eliseo Almada, y por el director por parte del gremio de Apuntadores, Diego Balcaza, quienes con la asistencia letrada del estudio jurídico de Carlos Casini, que asiste al Puerto en la mayoría de los temas legales, se presentaron ante el fiscal para dejar asentada la situación.

En la denuncia, además de describir la maniobra delictiva que aseguran pergeñó la contadora para desviar millones de pesos de las cuentas del Consorcio a su cuenta personal, con adulteración de documentación interna como “pantalla” para el robo, los acusadores pusieron a disposición elementos de prueba y ofrecieron testimonios.

En el aire de Sin Galera Casini precisó que al momento “la causa no ha avanzado mucho” y que “a fines del año pasado se hizo una primer denuncia que se basaba en un análisis contable que involucraba año 2020 y 2021” ya que fue allí “donde se detectó que eran desviados fondos del consorcio”.

Sobre el procedimiento que utilizaba la contadora precisó: “transfería dinero de más a otra cuenta y después encubre los asientos contables, los modificaba para que no fuera detectado”, dijo y agregó: “Es indetectable la maniobra si uno no va al origen del banco. En el asiento contables tiene los extractos bancarios, todos los movimientos de la cuenta, esos movimientos impresos en papel habían sido adulterados de modo tal que no se podía advertir de la maniobra, pero esos asientos contables en papel hechos en el consorcio no coinciden con los verdaderos extractos bancarios. La maniobra se descubre cuando se contrastan los verdaderos movimientos bancarios con la documentación que se adulteraba y se imprimía y se dejaba en el consorcio, que eso es lo que se habilitaba después”.

Pasada la feria judicial, desde el Puerto ampliaron la denuncia añadiendo “otros periodos hasta el 2018” sin descartar que el desvío de dinero haya comenzado antes. Consultado sobre cuál es el monto millonario del que se está hablando, el abogado respondió: “unos 30 millones, una cosa así”.

Al momento solo la contadora está involucrada. “La fiscalía tendrá que investigar todo lo que considere y todas las sospechas que pueda tener”, sostuvo Casini y confirmó que la denunciada permanece en libertad ya que “no son delitos que traigan aparejada la detención”