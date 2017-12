Alumnos de la Secundaria 3 protagonizaron el micro "Historias que inspiran" de la Dirección de Educación provincial

La Dirección General de Cultura y Educación de Buenos Aires publicó en su Facebook institucional el micro "Historias que inspiran", en el que los alumnos de la escuela Secundaria N° 3 René Favaloro que participaron de la Olimpíada de Geografía de la República Argentina contaron su experiencia luego de recibir la medalla dorada por su trabajo.

Franco Curra y Atenea Romero, que protagonizaron el video, relatan que gracias a su investigación sobre "las tranformaciones del territorio de San Pedro con la retracción de la fruticultura y el avance de la sojización" lograron la medalla de oro y que fue "un orgullo cuando llegamos y vimos que éramos la única escuela pública" que participaba de la instancia final.

"Es mi ultimo año y cuando me presentaron el trabajo me interesó porque lo estoy viviendo de adentro. Tengo familiares y amigos que perdieron trabajo o que se dedican al campo", cuenta Franco, mientras Atenea acota que fueron semanas de trabajo arduo con el equipo que completó la estudiante Selena Pereira y las profesoras Natalia Orduña y Adalgisa Zapata: "Empezamos a hacer salidas de campo, a entrevistar gente que trabajaba en el campo y que ya no trabaja más".

Del 11 al 13 de octubre de este año, tuvo lugar en la Universidad del Litoral (Santa Fe) la instancia nacional de la Olimpíada de Geografía de la República Argentina, que desde 2005 tiene sede en esa casa de altos estudios.

Hasta allí llegó la delegación sampedrina de la Escuela N° 3 René Favaloro, que logró obtener la medalla de oro con una investigación que busca ofrecer un análisis del retroceso de la fruticultura en nuestro partido desde la década del 90.