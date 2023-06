Natalia escribió: “Necesito si podrían publicar si alguien sabe de algún alquiler que tenga dos habitaciones, patio y que acepten animales, ya que tenemos perros y gatos y no nos queremos deshacer de ellos y los alquileres que fuimos a ver no te permiten animales. En quince días se nos vence el contrato y hace un mes que venimos buscando y por tal motivo no conseguimos”.