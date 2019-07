Allanamientos: secuestran más de 1400 rosas denunciadas como robadas

Este viernes se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en calle Mateo Sbert al 2100. Allí se secuestraron 1480 plantas de rosas que habrían sido sustraídas a principio de mes en un vivero de la zona de La Buena Moza.

El morador fue aprehendido y permanece a disposición de la Fiscalía Nº 5 a cargo del fiscal Marcelo Manso. Sin embargo la tía del detenido detalló a La Opinión: "Esto es un desastre, siempre agarran al que menos tiene, al que se la rebusca para vivir", y aseguró que el hombre de 36 años no robó las plantas, sino que las obtuvo para la venta, de manos de su jefe.

"Me da mucha impotencia porque no dejan vivir en paz a nadie, que vayan a buscar a otro lado las rosas robadas", explicó y agregó "Las rosas no tienen marca pero si viene el patrón y le dice que son de él, para qué las están cargando, las precisarán para plantarlas en el Paseo Público, no sé, en algún lado".

Según lo detallado por la testigo del momento del allanamiento, el patrón del hombre, un viverista local, se habría acercado al domicilio para ratificar que las plantas eran suyas y que él las había entregado a su empleado.

Sin embargo, la persona que tenía en sus rosas en poder fue aprehendido por el hecho, ya que se considera que son las que pertenecen a Daniel Gobatto, quien sufrió un robo de 3000 rosas el pasado sábado.