Allanamiento a Espíndola: camionero que denunció ratificó que lo amenazaron y pide que la Justicia avance

El sábado al mediodía, Horacio Ortega, se presentó en la redacción de La Opinión para reiterar su denuncia contra el representante del Sindicato de Camioneros, Fernando Espíndola, luego de que su testimonio se conociera el martes de la semana pasada cuando radicó una denuncia en Fiscalía.

En un video del que este medio solo reprodujo una pequeña parte, el camionero que se quejaba porque un empresario no le daba trabajo por "órdenes" del gremio, mencionó a varios empresarios sobre los que indicó que "existen aprietes" para que se los deje operar con sus transportes.

Al día siguiente, volvió a la sede judicial de Saavedra 247 para pedir entre otras cosas que se investigue por enriquecimiento ilícito al exconcejal y expresar su situación respecto de posibles amenazas contra su persona y su familia, con expresa mención a miembros de la policía bonaerense como parte de la red que ampara al gremio en el que prestó funciones activamente, aunque jamás como empleado, según surge de sus propias palabras.

Sus denuncias provocaron un allanamiento en una despensa propiedad de Fernando Espíndola y su familia, ubicada en Facudo Quiroga al 1400, donde personal de Prefectura secuestró elementos de prueba, entre ellos un viejo pistolón, puesto que buscaban armas de fuego que el denunciante dijo podría haber en ese lugar.

El sábado, mientras Sin Galera contaba lo sucedido, Horacio Ortega se hizo presente en la redacción de La Opinión, desde donde se transmite el programa, para denunciar nuevas amenazas. "Llego a mi casa y me dicen que tipo seis de la tarde me buscaba una Ranger con dos personas arriba, preguntando por mi apellido", contó ese día.

"Yo vivo a una cuadra y media de él, la persona dijo que no conocía a nadie porque estoy hace dos días, y ya saben el problema que estoy pasando y tengo un pibe discapacitado en casa y una mujer enferma", señaló y advirtió: "El señor Espíndola a mí que me haga lo que quiera, pero con mi familia no". Contó también que el empresario al que había mencionado, Javier Basante, se había comunicado con él.

"Basante me llamó ayer preguntándome que si yo a Espíndola le tengo miedo. Yo no le tengo miedo, me cansaron, ahora me entero que me va a mandar una carta documento; que blanquee todo lo que él tiene", agregó para ilustrar su solicitud de investigación a la Justicia.

La carta documento llegó a su casa el lunes y Ortega informó que analizaba responderla, tarea que, dijo, hacía con su abogado, lo que da cuentas de que ahora tiene representación legal que lo acompaña en sus denuncias a Espíndola.

"El tipo está cubierto por todo, sé todo lo que hace, cómo trabaja, con quién se maneja y cómo se maneja", dijo y aseguró: "Hay un montón de gente que no puede hablar, que tienen miedo, lo conocen, saben lo que es esta persona, él deja a todo el mundo sin trabajo cuando quiere como quiere y mete a la familia de él".

De inmediato, se le preguntó si estas denuncias ya las había hecho dentro del gremio y en otras instancias y respondió: "Estoy esperando una respuesta porque todavía no me contestaron a lo que yo les dije de que tengo pruebas suficientes para saber lo que es Espíndola, yo hablé con 'El Indio', la mano derecha de Moyano, que él me dijo que iba a hablar con Moyano y le iba a pasar todo. Lo raro de esto, es que yo hablo y hablo pero nadie te escucha".

Cuando fue consultado sobre sus objetivos, indicó: "Yo quiero que me devuelva cinco años de trabajo, tengo videos de cuando íbamos a San Nicolás a las marchas y todo. Me ponían de seguridad cuando fue el Momo, Moyano, todos esos, hay una filmación de cuando hablan los sindicalistas, y yo iba como militante de seguridad. Cuando vos estas en el sindicato y va gente y no quieren que pase nada, te ponen una remera que dice seguridad y listo", relató respecto de las movilizaciones en las que participaba junto al que por entonces era su amigo, Fernando Espíndola.

"Él dice que yo nunca estuve con él, que nunca lo acompañé, él lo niega; pero yo tengo pruebas, este acto fue en San Nicolás y fue hace dos años o tres. Yo me pregunto, esta persona, agarró tanto poder en San Pedro, propiedades, autos camionetas, le pregunto a la Justicia, de dónde salió todo", indicó.

Cuando se lo consultó respecto de su tara en el sindicato y la decisión de denunciar ahora, dijo: "Ya lo sabía de antes, pasa que vos no podes hablar muchas cosas, él te enseñaba a mirar, a ver y callarte, vos fijate que yo hace tres años le dije que iba a pasar las fiestas seco, y me quemaste en todo San Pedro y sigo sin trabajo porque meterte al sindicato no es fácil, porque no conseguís trabajo después".

Por último reflexionó: "¿Sabés lo que es pedirle durante 5 años trabajo? A mí nadie me contrata porque yo estuve con él, yo lo que necesito es trabajar, estoy cansado de pasar necesidades, me prometió entrar en la Quilmes, en la Mocoretá, en un montón de lugares. Hace poco bajó a un tipo de Ashira de un camión, después de 4 años, y subió al hijo".

Cuando en el cierre de la entrevista se lo consultó sobre sus deseos, dijo: "Yo lo que quiero es que el señor Espíndola haga lo que quiera conmigo, pero que no mande a nadie a mi casa. Que le dé trabajo a la gente, que aprenda a no sacárselo".