Alerta alojamientos: simulan reservar con comprobantes truchos para estafar

Este miércoles al mediodía, una sampedrina que administra un complejo de departamentos para turistas sufrió un intento de estafa de parte de una pareja que se comunicó telefónicamente para reservar alojamiento.

La mujer les indicó que debían depositar 37 mil pesos en concepto de reserva, a lo que los turistas accedieron. Sin embargo, al momento de enviar el comprobante, en el documento figuraba un “error”.

“Me dijeron que se equivocaron y en lugar de 37 mil, me enviaron 370.000”, explicó la prestadora, cuyos datos bancarios aparecían en el comprobante. En ese momento, comenzaron sus sospechas.

“Me llamaron para decirme que ya estaban comunicándose con mi banco, lo que me pareció raro. Después recibí una llamada de mi banco, lo cual también me pareció raro. No di ningún dato mío, por las dudas y corté”, explicó.

La modalidad es conocida y la utilizan estafadores para todo tipo de transacciones: desde compras por Facebook, venta de autos, y ahora, reservas turísticas.

Con la excusa de transferir más dinero del solicitado, los ladrones piden luego su devolución. Quienes no pueden acceder inmediatamente a verificar si el dinero llegó a menudo caen en la trampa y son estafados.

En otros casos, sucede que al recibir el falso llamado del banco, los usuarios brindan datos de seguridad que en ningún caso piden las entidades bancarias por esa vía. Luego, se encuentran con que falta dinero de sus cuentas.