Alberto Fernández en Baradero: “Lo vi muy entusiasmado con una recuperación económica”, aseguró Ramón Salazar

El intendente interino, Ramón Salazar, participó este miércoles de la visita de Alberto Fernández a la empresa metalúrgica Maro S.A. de Baradero que se dedica a la fabricación de autopartes para vehículos Volkswagen, Toyota, Honda y Daimler.

Salazar, que fue en reemplazo de su papá, Cecilio, quien está de vacaciones, almorzó junto al mandatario y su comitiva en la sede de SMATA, el sindicato que representa a los trabajadores de la firma donde también estuvo el concejal Martín Baraybar, presidente del bloque Frente de Todos que acompañó como parte del gremio. “Me atendió Martin Baraybar de maravillas. Muy lindo el predio que tiene Smata ahí”, comentó el Jefe Comunal actual a La Opinión.

“Fue un almuerzo más bien informal con el presidente e intendentes peronistas, nos invitaron también a nosotros. Se charló en general de toda la situación del país.”, indicó Salazar. Uno de los temas que se tocó fue el de la economía argentina: “Lo vi muy entusiasmado con una recuperación económica. Hablan de muy buenos porcentajes de recuperación para este año, se habló de la importancia del precio de la soja. Estuvo Máximo Kirchner también que comentó que había subido ayer 20 dólares”.

Y agregó: “Hablaron de que también se están haciendo convenios importantes, por ejemplo uno de Coto para exportar carne a China que puso una sede en Shanghai también. Ven que las empresas de las distintas ramas se van recuperando y ellos piensan que económicamente que para mitad de año se va a ver una fuerte recuperación.”.

Además, el intendente interino reiteró que para el Gobierno nacional el 2021 va a ser “de mucha obra pública”, ítem que les manifestaron el propio Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuando el 20 de noviembre pasado participaron del acto oficial por el Día de la Soberanía en Vuelta de Obligado.

Por último, Alberto Fernández no ocultó su preocupación por el rebrote de coronavirus y comentó a los intendentes las dificultades que tiene para “frenar a los chicos”. “Estaba preocupado por el tema de las fiestas que no se pueden controlar y están analizando si esto es el segundo brote o no, el cual esperaban enfrentar con la vacuna”.

Salazar junto a Sanzio en Baradero.

De la programación, incluyendo la comida en el gremio y recorrida por la empresa, también participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el diputado Máximo Kirchner; el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; el presidente de Volkswagen Group Argentina, Thomas Owsianski; y el secretario de Organización de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán.

Los jefes comunales que dijeron presente fueron el anfitrión, Esteban Sanzio; Ricardo Alessandro de Salto, Ricardo Casi de Colón; Iván Villagrán de Carmen de Areco; Carlos Puglelli de San Andrés de Giles y el representante de Zárate, Ariel Ríos; todos peronistas.

Maro SA se fundó en 1978 y sus capitales son nacionales. En los últimos meses, el Gobierno nacional ayudó a la empresa con el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y la misma firmó un acuerdo con Volkswagen por 9.500.000 dólares para construir una nave de producción en la que se incorporarán 90 empleados a los 302 que ya tiene.