Alarmas comunitarias: el Gobierno define entre dos empresas la contratación del servicio

Tras la apertura de sobres con las ofertas para la licitación de alarmas comunitarias que el Gobierno local instalará con recursos del Fondo de Seguridad provincial, dos empresas quedaron en carrera y el Municipio analiza las propuestas.

Publicidad

Cubo Tech, Plettac Electronics Argentina y Basapp son las empresas que presentaron ofertas. La primera quedó afuera del análisis porque no cumplió con todos los requisitos que el Estado local exigió tras la apertura de sobres.

El proyecto implica la instalción de 70 paneles de alarmas vecinales y una aplicación para celulares que permitirá a vecinos, tras una capacitación, tener contacto directo con el sistema de seguridad, de manera que vecinos y vecinas puedan instalarla en sus teléfonos.

La Dirección de Modernización del Estado, que conduce Gabriel Gaona, debe elevar el informe técnico de las propuestas para resolver qué empresa será la adjudicataria, luego de que ambas expusieran e hicieran demostraciones.

La empresa Plettac, que presentó la oferta más barata, tiene experiencia en lectores de patentes y alarmas comunitarias pero no en aplicaciones para el celular, por lo que no pudo hacer la demostración requerida por el Gobierno, ya que el sistema que pondrían en marcha está “en desarrollo” y no funciona en otros municipios.

Basapp, por su parte, cuenta con el software funcionando en diversas provincias y municipios del país, incluso en ciudades de la región como San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento y Exaltación de la Cruz.