Álan Zapata, el jugador de Independencia que se recupera de una grave lesión: “La saqué barata”

Independencia no tuvo mucho que festejar el domingo ante La Roca en la última fecha de la primera fase del Torneo Transición 2021 de la Liga Sampedrina (LDS). Aunque ganó en todas las categorías masculinas, entre ellas en primera 4 a 3 y avanzó a las semifinales, en partidos previos dos jugadores sufrieron graves lesiones que los mantendrán alejados de las canchas por un tiempo prolongado. Uno de ellos fue un jugador de la división 2006 quien se fracturó dos dedos de uno de sus pies y el otro Álan Zápata, de la reserva, quien se quebró el peroné de su pierna izquierda y, tras ser asistido por especialistas, admitió: “Dicen que la saqué barata”.

El joven de 19 años se lesionó en el cierre del primer tiempo cuando su equipo ganaba 5 a 0 con dos goles de él en la cancha ubicada en el barrio 1° de Mayo. “Un compañero desbordó, tiro un centro atrás, no sé si quiso definir o que, se fue larga la pelota y me quise tirar a barrer para empujarla adentro del arco. Me tiré para el lado zurdo y se me trabó el pie en la tierra con los tapones. Sentí como un ‘crack'”, explicó sobre la infortuita jugada.

Y agregó: “Yo gritaba que me quebré porque no sentía qué me pasaba. No podía mover la pierna ni nada. Cuando subí a la ambulancia ya no me dolía mucho y podía mover el pie. Pesaron que podía ser una contractura fuerte, pero cuando me hicieron la placa saltó una mínima fractura en el peroné.

El momento en que Álan Zapata es retirado de la cancha en ambulancia.

Zapata es marplatense y dio sus primeros pasos en el fútbol allí. En 2015 se radicó en San Pedro e hizo inferiores en Paraná. A la I llegó en 2019 y debutó en primera división en el Clausura para Primera A de ese año en el que el Auriazul se coronó campeón.

Álan tiene inmovilizada su pierna lastimada y no puede caminar con ella. “Tengo que ir al traumatólogo en estos días para que me coloque una bota y usarla unos 45 días aproximadamente. Después de eso arranco la rehabilitación con ejercicios para la pierna”, detalló.

El U21 de Independencia no clasificó a semifinales del Torneo Transición por lo que acabó la temporada 2021. A falta de casi tres meses para el comienzo de los certámenes del 2022, el atacante cuenta con días suficientes para recuperarse bien y volver a vestir la camiseta azul y amarilla una vez superado el mal trago.