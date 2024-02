El concurso Talentos en San Pedro, que buscaba abrir nuevos horizontes para los artistas locales, tuvo una gran repercusión el verano pasado, en su segunda edición, en el marco de la temporada teatral encabezada por la productora de Alejandro Cupitó.

El ganador, el reconocido bailarín Agustín Rivarola, al día de la fecha sigue sin cobrar el premio de $ 200.000 que se adjudicó tras la final, hace casi un año.

La productora CV Producciones, de Alejandro Cupitó y Facundo Venencio, fue contratada por el Municipio para la temporada. El concurso de Talentos estaba bajo su responsabilidad. A Rivarola le dijeron que como todavía no cobraron su contrato, no le pueden pagar.

El bailarín, que dirige el grupo Pampa y Río, destacó la colaboración de la exdirectora de Cultura, Gabriela Bahía, para las gestiones en procura de cobrar el premio.

"Desde el minuto cero peleó para que pudiera cobrar y tampoco lo logró”, dijo a La Opinión. Pero en el Municipio tampoco le dieron respuestas.

En el acto por el Día de la Soberanía Nacional, el pasado 20 de noviembre, en Vuelta de Obligado, el ganador de Talentos logró hablar en persona con el intendente Cecilio Salazar, quien, según indicó el bailarín, le aseguró que se lo iban a pagar.

Agustín señaló que el premio hoy se encuentra totalmente devaluado y que su participación en el concurso fue motivada por el dinero en juego.

“En ese momento me podría haber comprado 1000 dólares, hoy no me compro ni 200”, se quejó el bailarín.