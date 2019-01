Agustín Díaz: "Vamos a llegar muy bien al debut con Sportivo"

En el predio de Mitre, un sábado a la mañana, sobresale la traquilidad. Y Agustín Díaz, que, como buen trabajador polifuncional de cualquier club local ingresó con una pila de camperas que dejó en la secretaría; también está tranquilo, seguro y con ansias de que llegue el debut de Mitre en el Torneo Regional Federal Amateur que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

A horas del duelo contra Sportivo Baradero en el Estadio Municipal (domingo a las 17.30) recibió a La Opinión y no esquivó ningún tema porque habló de la preparación, los objetivos, de porqué el Rojo decidió competir en el certamen nacional, los rivales y la confusa situación con Herman Schallibaum. También, destacó la predisposición de los demás clubes para prestar sus jugadores. Y sentenció: "Trabajar en Mitre es muy tranquilo y cómodo, sino no estaría".

-¿En qué momento de la preparación están a días del inicio del torneo?

-Estamos bien, en la última etapa. Esta semana fue una semana normal de campeonato donde nosotros durante el año entrenamos cuatro días y esta semana entrenamos todos los días. Estamos en la etapa final de una etapa de preparación dura donde los jugadores lo tomaron muy enserio, hicieron un buen trabajo, se comprometieron mucho y prácticamente no hubo inasistencias excepto cuestiones de trabajo, estudio o enfermedad. Estamos aflojando, disputamos amistosos y esta semana tratamos de afinar algunos detalles.

-¿Que tan diferente es una preparación para un Regional que para un certamen local?

-Son similares. La preparación para el torneo local 2018 fue similar, no distinguimos si es Federal o torneo local porque la preparación ha sido la misma, se tomó con la misma seriedad y los jugadores lo tomaron con el mismo compromiso más alla de que se sumaron algunos refuerzos que comprendieron que la idea nuestra es la que desarrollamos en base al entrenamiento. Después hay que demostrar en la cancha lo que trabajamos en la semana. No hay muchas diferencias, la idea es la misma sea un torneo local o regional aunque obviamente cambia el número de jugadores.

-Boaglio corre en un entrenamiento de Mitre. Foto: La Opinión.

-¿Cuál es el objetivo?

-Obviamente uno tiene una idea en la cabeza pero después hay que ver con que se enfrenta en el torneo, es muy duro y parejo y nos tocó una zona muy compleja. Hay un equipo como Sportivo, más allá de que esté en la Unión Regional de Ligas San Pedro-Baradero, que es un equipo fuerte que el año pasado estuvo un paso del ascenso. General Rojo tienen un entrenador desde hace muchos años y se consolidó en el Federal B; Social Ramallo es un equipo fuerte de la Liga Nicoleña y Sarmiento de Zárate el año pasado ganó la Copa Federación. Es decir, es una zona pareja donde el objetivo es entrar entre los dos de la ronda para avanzar. Después el torneo dirá para qué estamos, cómo estamos y veremos. El primer objetivo es el domingo Sportivo y después el resto de los equipos, paso a paso. Es un torneo muy duro y va a ser una zona muy pareja.

-¿Qué viste de los rivales?

-Los estuvimos viendo, los estamos analizando hace bastante, desde que se conocieron las zonas venimos trabajando en base a los rivales que nos vamos a enfrentar. Hemos visto videos, de Sportivo no tanto porque los enfrentamos en la Liga Sampedrina, pero sí de General Rojo y Social aunque después tienen refuerzos que no sabemos demasiado más allá de buscar la ficha donde jugó, de qué posición y cómo juegan. Sabemos los sistemas de juego que usan, por ahí el que menos conocimiento tenemos es de Sarmiento de Zárate porque no hay demasiada información. A los demás fuimos conociéndolos en profundidad estos días.

-¿Coincidís si te digo que les tocó un buen fixture?

-Se lo dije cuando salió a Juan Ignacio Borjes (N. de R.: su ayudante de campo) que estaba conforme porque debutamos de local, quedamos libres la segunda fecha que no se define nada y en la última ronda definimos de local. Fue un fixture relativamente bueno más allá de que hay que enfrentar a todos los rivales. Es un fixture lindo como para aprovechar.

-¿Por qué elegiste los refuerzos que trajiste?

-Son todos jugadores de San Pedro por una cuestión del entrenamiento. En la zona hay jugadores importantes pero hay que adaptarse también a la economía del club. Es un torneo que no es barato y aunque miramos jugadores de afuera ni siquiera hablamos porque se complicaba con los entrenamientos y viáticos y, también, muchas veces traes por nombre o ficha y resulta que no rinde como se esperaba. Preferimos traer del fútbol de San Pedro, desde nuestro punto de vista lo mejor. Fuimos a lo conocido, incorporamos bien y lo importante es tenerlos toda la semana. Jesús (Silva) es de Baradero pero viene a todos los entrenamientos. Eso es lo importante para trabajar bien con el grupo, se sientan cómodos y no que venga alguien, entrena un día y el domingo juega.

-¿Estás conforme?

-Estamos conformes, creo que hemos incorporado posicionalmente bien. Queríamos dos o tres defensores y se sumó (Gabriel) Sansó, (Jesús) Silva y Erwin (Jáuregui). Creo que en esa zona pudimos resolver bien. En mitad de cancha también sumamos bastantes jugadores y hay un caudal de jugadores importantes. Lo que buscamos fue agrandar el plantel. Teníamos un plantel que para un torneo local estaba bien. Pero para esta clase de torneos necesitas más jugadores porque existen expulsiones, lesiones y en marzo empieza el torneo local mientras estemos disputando este torneo. Al torneo local también queremos darle importancia porque va a haber ascenso y descenso y, en caso de que no ascendamos al Federal A, tendremos que ser campeones para poder competir en otro Torneo Regional. Queríamos agrandar el plantel para afrontar los dos frentes de la mejor manera posible.

-¿Qué pierde Mitre sin Francisco Ramis?

-Es un jugador muy importante porque es regular, nunca lo vas a ver jugar mal y se adapta a cualquier posición donde uno lo utilice. Sin Francisco Ramis pierdo muchísimo, no tengo otro en el plantel que pueda cumplir esa tarea. Cuando entramos al Regional sabíamos que no íbamos a contar con él pero recién en los primeros amistosos o prácticas de fútbol uno se da cuenta cuánta falta hace. No está, no va a poder estar por los menos en la primera ronda pero ojalá que avancemos y se pueda sumar porque es un jugador joven, polifuncional y muy importante. El tema de salud que tuvo fue realmente grave, un susto grande para todos porque es algo que no esperábamos. Fue un choque de cualquier situación de partido en el que siguió jugando y nadie imaginaba lo que pasó. Él esta bien, generalmente va a la cancha pero a los entrenamientos no viene demasiado porque se muere de ganas de jugar. Está esperando el alta médico y ver los pasos a seguir. Debe tener una mezcla de amargura y bronca de no poder estar pero jugó este torneo con Paraná y tiene esa experiencia, seguramente va a tener muchos más porque las condiciones las va a seguir teniendo.

-Ramis con la camiseta de Mitre en un clásico frente a Paraná. Foto: La Opinión.

-En los amistosos con Obras Sanitarias de Arrecifes y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, ¿Qué te gustó del equipo y qué no?

-Fueron dos amistosos buenos. A Obras no lo conocíamos y nos sorprendió, nos sirvió para darnos cuenta de algunas falencias que sabíamos íbamos a tener y se nos dieron. Es la primera vez que dirijo un equipo que en los primeros quince minutos le hacen tres goles. Mejoramos eso para enfrentar a Defensores aunque hay que seguir puliendo algunas cosas. Defensivamente respondimos como esperábamos porque somos un equipo muy rápido en transción, que juega a uno o dos toques de mitad de cancha en adelante y a una velocidad interesante. El tema es el retroceso y estamos tratando de corregir eso. Contra Defensores por momentos lo pudimos hacer y en otros no. Hay que evaluar que también Defensores juega rápido y nos sirivió para ver donde estábamos parados. El amistoso con Defensores me dejó mucho más tranquilo que el de Obras porque pulimos cosas y los jugadores se fueron conociendo teniendo en cuenta que algunos juegan por primera vez juntos. Vamos a llegar muy bien al domingo.

-¿Cómo se les inculca a los volantes ofensivos el retroceso y la marca?

-Todavía no tengo el equipo, tengo una base pero tengo dudas en dos o tres lugares. (Mariano) Mattig más allá de tener una vocación ofensiva desde que asumí en Mitre jugó de volante por izquierda y la conoce mucho. Es muy inteligente, físicamente esta bien y siente la posición. Del lado derecho es donde más vamos a tener que trabajar. Mateo Gómez es el que más tiene incorporado el retroceso porque jugó siempre ahí. En los casos de Elías Caballero y Mauro Sandoval están tratando de adaptarse a esa posición que te da libertad para pisar el área rival pero el tema es el retroceso. Lo estamos trabajando en tácticos, ellos lo comprenden y hay que tratar de ser un equipo equilibrado que por momentos tenemos y en otros no. Alejo (Macelli) también va a ser un jugador importante y estamos trabajando para que sea el equilibrio necesario para el equipo. Eso es lo que me daba Ramis porque cubre muy bien los espacios.

-¿En la delantera es donde más variantes tenes?

-Si, es donde quizás tengo más variantes y están en un nivel muy parejos todos. Franco (Boaglio) y Pancho (Francisco Espíndola) que son dos jugadores picantes cuando están bien hacen la diferencia. Bautista Mallo entró contra Defensores y físicamente y técnicamente está muy bien, en veinte minutos hizo un gran partido y es una alternativa. En el caso de Marcelo Rodríguez es de diferentes características y te da algo diferente. Eso te permite jugar un poco con el sistema, te permite, dependiendo quien juegue, moverte tácticamente que es lo que necesitas dependiendo si sos local o visitante donde los partidos se planifican de otra manera.

-En el arco, ¿tenes decidido quien va a atajar o cualquiera que lo haga, sea Brian Chebeste o Damián Arce, te deja tranquilo?

-Los dos han hecho una preparación buena. En el caso de Damián venía hablando con él cuando salimos campeones del Apertura que estaba esta oportunidad de jugar el Regional. Yo analizaba y creía que teníamos un buen arquero como Chebeste con gran proyección hacia adelante, un arquero que se parecía en sus inicios a Damián con mucha fuerza de piernas, juegan bien con los pies, son grandes atajadores y manejan bien en el área. Hablé con Damián y me dijo que si bajaba algunos kilogramos que tenía de más y se recuperaba de una lesión en el tendón, iba a estar. Arrancó la pretemporada y hoy están parejos. Todavía no lo tengo decidido sinceramente quien va a atajar. Reitero, tengo algunos puestos cubiertos pero tengo algunas dudas posicionales y con respecto a nombres. No son demasiadas, tengo prácticamente el equipo en la cabeza y faltan confirmar algunos nombres a esa base que no se va a modificar.

-¿Por qué Mitre decidió jugar el Torneo Regional?

-A mí me consultaron, tenía mi opinión aunque la decisión la tomó la Comisión Directiva. Yo dí mi posición con pro y contras con las dos alternativas de si entrábamos o no.

-¿Cuáles fueron?

-Evalué, primero, que es un torneo que genera mucho desgaste a todos: dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. Por eso hay que trabajar mucho la previa en el sentido que se sabe que van a llegar jugadores porque había que incorporar no sólo número sino también algunas posiciones donde teníamos poco recambio. Quizás al jugador que está le afecta porque dice 'yo jugué todo el año y ahora que está el Regional me toca salir'. Tuvimos que trabajar mucho en que ese jugador no se nos vaya porque es jugador del club que tenemos muy en cuenta porque sino no estaría acá. Esa era uno de las contras, qué iban a hacer esos jugadores cuando lleguen los refuerzos. Si se iban a ir, no entremos. Los chicos lo comprendieron bien, que el que llega lo hace para sumar y ellos también van a tener su oportunidad en un torneo que hoy tienen la posibilidad de jugarlo y más adelante no saben. Yo atajé quince años en primera y sólo estuve en cuatro federales, en uno estuve en el plantel y no entré ningún partido. Que comprendan esa importancia, es un torneo nacional en el que van a representar no sólo a Mitre sino a San Pedro. Ese era uno de los temores que tenía antes de entrar. Otra de las cosas era que si no entrábamos se nos iba a depurar el plantel porque Las Palmeras y La Esperanza iban a jugar el Torneo de Clubes y nos iban a llevar algún jugador como también Sportivo Baradero. Después, era empezar a dudar cuando arranca el año si los íbamos a tener. Yo lo evalué desde ese lado aunque obviamente mi idea era jugarlo porque como entrenador quiero dirigirlo. En frío había que plantear las cartas sobre la mesa para que esté todo claro. Salvo la baja de César Gorbarán no hemos tenido ninguna. Estamos con un plantel bueno en cuanto a cantidad y calidad.

-¿Cómo es la relación y el trabajo de Gerardo "Coco" Espíndola?

-A nosotros nos da una mano enorme porque es un nexo necesario entre el cuerpo técnico y la Comisión Directiva porque sino, como lo vuelvo loco con cuestiones deportivas léase el armado y solicitud de pases, falta de pelotas y demás, volvería loco a algún integrante de la Comisión Directiva. Son cuestiones que parecen simples y sencillas pero en el día a día son importantes y muchas veces generan la duda de a quien le consulto. Yo levanto el teléfono, lo llamo a Coco y lo resolvemos. Al mismo tiempo, él fue entrenador toda su vida y uno puede confiarle el tema refuerzos.

-¿Son de consensuarlos?

-Como nos hemos manejado yo le di los nombres y ellos dijeron, en base a esos, que sí. El primero que hablé con todos fui yo para ver si al jugador le interesaba venir al club para evitar después llamar a los dirigentes si quizás no le interesaba. No hemos tenido ese problema y después sí le tocó a él acercarse como dirigente. Lo consensuamos en el sentido de quiénes estaban con posibilidades de venir o no.

-¿Que predisposición hubo de los demás clubes?

-Hay que agradecerle a todos los clubes que nos prestaron jugadores por la predisposición que tuvieron, no hemos tenidos inconvenientes para sumar a sus jugadores. Por ejemplo, en el caso de Las Palmeras hablé yo directamente porque tengo una gran relación Mauricio Preiti y cuando me enteré que no entraban al Torneo de Clubes, hablé por el tema de Elías (Caballero), sino no lo iba a buscar. Mauricio me dijo que me lo iba a dar pero cuando decidieron entrar le pregunté si lo querían aunque me dijo que el compromiso estaba asumido. Ahí hablamos de una gran relación, ellos jugaron muy bien con nosotros.

-¿Crees que tener jugadores de diferentes clubes ayuda a que sus hinchas vayan a la cancha?

-Si, yo generalmente cuando no me toca dirigir estoy en alguna cancha porque, primero, me gusta el fútbol. Por ejemplo, el año pasado jugaron Espíndola y Ramis en Paraná y fui a ver varios partidos como también de Las Palmeras. Ojalá la gente se suma y esto siga para adelante. Repito, el año pasado le tocó a Las Palmeras y Paraná, este año a nosotros y ojalá nos toque el año que viene pero sino trataremos de ponernos a disposición del club que entra para prestar jugadores y, si es necesario, convencer jugadores de que vayan. Ramis el año pasado me consultó que hacía, si iba o no a Paraná, y le dije que vaya, que lo aproveche porque era una situación única, nosotros no entrábamos y no sabíamos si íbamos a entrar en algún momento. Este es el tercer nacional que va a jugar Mitre, no es que entra habitualmente.También había un convencimiento de él mismo. Hoy le tocó a Mitre y ojalá de acá en adelante le toque a quien le toque exista la misma predisposición y el mismo acompañamiento domingo a domingo.

-¿Entendés que lo que pasó con Herman Schallibaum no ayuda a eso?

-Fue algo que no nos cayó bien a nadie porque era un jugador con el que uno contaba y ya estaba entrenando. Lo fuimos a buscar porque deportivamente creíamos y creía particularmente que era un jugador importante en el armado del equipo con una experiencia importante en estos torneos, en una posición que necesitábamos incorporar y campeón con Atlético de este torneo. Es decir, un jugador que era muy importante. Lo que pasó no es del agrado de nadie y en lo particular me cayó como un baldazo de agua fría porque el que lo fue buscar fui yo, después sí fue la dirigencia y arregló. Es la primera vez que me pasa, espero que no suceda nunca más o no va a pasar mientras esté yo acá. Esperemos que el año que viene si le toca entrar a Paraná la predisposición nuestra sea buena y, mientras esté yo, va a pasar. Si tengo que ir a hablar para que un jugador vaya a jugar, lo voy a hacer. Es la rivalidad adentro de la cancha, nada más. Afuera nos conocemos todos. Hay que comprender que para avanzar deportivamente, que lo estamos haciendo, hay que llegar a una unión en esta clase de torneos. Después, durante el año, ganémonos y carguémonos, no pasa nada. Necesitamos esa unión para buscar el crecimiento de que sin dudas podemos tener porque la liga de San Pedro es una de las más competitivas de la zona.

¿Cómo es el mundo Mitre?

-Siempre trabajé con mucha comodidad. Estoy dirigiendo desde el 2012, pasé por infantiles, inferiores y hace un año y medio estoy en primera. Es un un lugar muy tranquilo para trabajar, lo hacemos muy cómodo porque tenemos las instalaciones de mucha comodidad. Tenemos los materiales, una cancha, luces, agua fría y caliente y demás. Nunca he tenido ningún problema, sí roces que hay siempre pero tratamos de solucionarlos aunque lo importante es que no es con gente de la Comisión Directiva ni vinculada al fútbol. A los demás, les puede gustar como juega o no el equipo, si se gana o se pierda. Sabemos que es un club muy exitista, si te va bien sos el mejor y si perdes dos partidos sos el peor. Este año nos pasó, veníamos de salir campeón en el Apertura, veníamos como veinte partidos invicto, perdimos uno y ya empezaron a dudar de todo. Sabemos de quien viene, lo tomamos como tal más allá de que molesta pero lo importante es que los jugadores se sientan cómodos, los dirigentes conformes con nuestra tarea y es muy cómodo trabajar acá porque sino no estaría. Hay un montón de cosas a corregir como lo que paso con Schallibaum pero ojalá se cambien para seguir adelante.