Agradecimiento al Hospital de la familia de Joaquín

Gisela, mamá de Joaquín, escribió: “Joaquín despertó el día miércoles 13/7 a las 7.50hs con un fuerte dolor abdominal, lo lleve a la guardia del hospital municipal y de ahí entró derecho a hacerse análisis de orina y sangre, rayos x, al rato le pusieron suero, luego ecografía, electro y más tarde lo buscaron para llevarlo al quirofano. Lo operaron de apendicitis a las 11.50.. hoy que ya estamos en casa quiero agradecer a todo el área de pediatría, desde las chicas de limpieza que siempre le preguntaban como estaba, gracias a las enfermeras Yani, Vero, Marita, Lina y a las q no preguntamos sus nombres, gracias al pediatra Matias Carrera que apenas lo atendió dio un primer diagnóstico, gracias al cirujano Martin del Prato que no sólo lo operó sino que lo visitó cada día, gracias al anestesista Matias Benozzi con el que se pusieron a hablar de fútbol en la entrada al quirofano, gracias Silvia Garzon, gracias Dr. Juan Jose Salgado gracias, gracias, nos sentimos muy contenidos. Me alegra que nuestro hospital esté así y que la atención sea excelente”.

