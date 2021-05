Agradecimiento a la Farmacia Taurizano

“Buen día, quiero agradecer un gran gesto que tuvo la farmacéutica de la Farmacia Taurizano, muy humana.

Tengo a mi hermana con Covid-19 y cuando la medicaron era sábado a la tardecita, no tenia la receta, solo por foto de WhatsApp. Ella me vendió y ni siquiera me pidió mis datos. Por supuesto ayer volví a la farmacia y arreglé todo, pero esto no se ve muy a menudo.

También agradecer a la Dr. Adet que la sigue, es muy humana, parece de la familia”. Escribió Nancy Maneiro.