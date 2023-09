Afiliados de Pami sufren demoras en su atención por la saturación de pacientes en el Hospital

“No se da abasto a atender, es una cantidad enorme de afiliados que atendemos”, dijo una de las personas que tiene a su cargo monitorear los turnos que no siempre están disponibles para los miles de pacientes de Pami que están obligados a atenderse en el Hospital Público, donde se factura la cápita de los sampedrinos. Algunos estudios más complejos se pueden derivar al Hospital Privado SADIV pero todas las prestaciones incluídas cirugías, internaciones, recetas, prescripciones, estudios de menor complejidad y hasta derivaciones terminan en la salud pública.

“Viste que ahora en el hospital se pusieron los médicos de PAMI para las personas que son afiliadas, pero los que te atienden en la administración, donde vos llamás para pedir, solicitar información o cómo pedir turno es un desastre“, dijo Mónica la semana pasada cuando aún estaba con síntomas de una fuerte gripe. La mujer que se jubiló el año pasado, supo que su médico de cabecera debía estar en el Hospital porque hasta el momento nunca había necesitado de su obra social.

Su preocupación residía en que como se dedica al cuidado y acompañamiento de personas mayores, no quería contagiarlos. “¡Qué desastre! Dios mío, ¿por qué ponen gente incompetente? ¿Gente que están por el salario o por decir cumplo?”, preguntó la paciente que recibió como respuesta que no podían atenderla. “Llamé para pedir porque mi médico de cabecera no atiende más en la clínica y resulta que nadie te sabe informar, nadie te sabe decir nada. Entonces vos tenés que preguntar, preguntar y preguntar. Y te dicen sí, no, ah no, creo, bien. Dios mío, hablar con una computadora es mucho más fácil”, reflexionó tras desistir de la consulta.

“Yo en mi caso creo que tengo una gripe espantosa que seguramente necesito alguna medicación para bajar. Como tengo médico de cabecera, sino tengo qué pagar. Andá a la guardia de la Coopser, lo pagás y te atienden. Andá a la guardia de Sadiv, pagás y te atienden. Pero, a ver, ¿por qué voy a pagar algo cuando a mí me están descontando no solo de mi sueldo sino también de la pensión de mi marido?“.

Ocurrió en la misma semana en que una paciente adolescente se quejó por una cirugía de vesícula que había sido programada para febrero de 2024. La joven hizo público su reclamo y recibió una fuerte reprimenda por parte de una empleada a la que muchos conocen por los múltiples conflictos que sostiene con trabajadores del centro asistencial. Aún así, obtuvo una reprogramación para octubre.

Ahora es otra mujer mayor la que aguarda una solución para lo que le plantearon el martes por la mañana. “Yo la llevé recién al hospital a mi mamá. ¿Sabés para cuándo le dieron para operarse porque tiene una hernia que no da más del dolor?: para abril del año que viene. Es una vergüenza cómo te atienden en el hospital”, dijo Mercedes ante la situación en la que está su madre que además debe esperar por la gestión de una malla que deben implantarle en esa cirugía.

La paciente ya fue asistida varias veces en la guardia donde le suministraron calmantes pero pide solucionar su problema ya que a su edad, el tiempo que transcurre es vital “es de PAMI, pero la cápita la tiene en el hospital y no da mas del dolor y recién vengo del cirujano, recién le dieron turno, febrero, marzo, abril. Para abril porque en febrero le tengo que hacer los estudios“.

La situación es sumamente tensa porque el hospital no cuenta con empleados suficientes para brindar una atención focalizada a los afiliados de la obra social más numerosa del país. Tampoco se ha logrado que los efectores privados vuelvan a tomar parte de la cápita y sólo el sistema de recetas demanda una gran cantidad de recurso humano que no siempre está disponible.