Advierten que continúan las estafas con licencias de conducir truchas que ofrecen en Facebook

Las ofrecen por las redes sociales desde perfiles falsos, las cobran y después se pierden todos los rastros. En San Pedro hubo casos de vecinos que pretendieron obtenerla sin hacer un solo trámite y terminaron siendo engañados.

En las últimas horas, las publicaciones se multiplicaron y los vecinos enviaron capturas a La Opinión. Lo llamativo es que ningún posteo de ese tipo falta quien pide “info” o manifiesta su interés en sacar la licencia de forma ilegal, incluso cuando se trata de aquellas con validación “profesional”.

Hace pocos días, un vecino contó su caso. Se contactó con una persona identificada como “Sergio Oliva” quien ofrecía las licencias de conducir por un valor de 6 mil pesos y entrega inmediata. Además solicitaba la foto y hasta si era donante de órganos, como para no levantar sospechas.

Además aseguraba que todo era oficial y que la maniobra no corría riesgos de ser detectada, pero como ocurre en la mayoría de los casos, una vez que el vecino confió en la otra persona depositó el dinero y a partir de allí ya no supo más nada porque ya no respondió en su cuenta de Facebook y bloqueó el celular.