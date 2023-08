Advierten por intentos de estafa con presuntos premios del Banco Nación

“¡Felicidades! Su premio es de $ 173.840, siga las insteucciones en la página siguiente para reclamar su premio”, dice el mensaje que recibió una persona y compartió un link con “cinco grupos/20 amigos”, tal como le pedía el “banco” apócrifo.

“A mí me lo mandó mi hermana por WhatsApp”, contó otra mujer, que junto a otras personas también reenvió el mensaje, porque pensó que podría ser cierto que había un premio para ella.

“Yo entré a la página esa, me iban pidiendo datos, me hacían preguntas sobre el Banco Nación, pero no me pidieron datos de tarjeta y esas cosas”, señaló.

La modalidad de fraude ya había sido detectada por una importante empresa especializada en ciberseguridad, que había advertido meses atrás a nivel nacional que se trataba de un engaño.

El mensaje que llega vía WhatsApp permite reconocer fácilmente que la web a la que dirige si se abre el enlace no tiene nada que ver con la antidad bancaria a la que hace referencia.

Al abrir el link, aparecen incluso comentarios que procuran darle credibilidad al asunto, aunque todo indica que se trata de “bots”, perfiles falsos diseñados para este tipo de engaños.

Cuando el presunto ganador del premio responde todas las preguntas y finalmente “gana”, debe compartir con otros el link pero además debe descargar una aplicación que puede poner en riesgo los dispositivos.