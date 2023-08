Un vecino fue abordado en la zona de 25 de Mayo y Riobamba por dos jóvenes que le ofrecieron bolsas de residuos a la venta a nombre de la empresa de recolección local. “Les dije que no me mientan, que ya sabía que no eran de Ashira. Me pidieron disculpas y dijeron que eran del conurbano, que andaban trabajando”, reportó. “Alerten para que no engañen a la gente”, agregó.