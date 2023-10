Advierten por estafas virtuales con presunta mueblería que está “en liquidación”

Una sampedrina cayó en una de las estafas más comunes en los últimos años, a través de un grupo de compra y venta de Facebook. Los casos aumentan: venta de celulares, ropa y falsos alquileres con personas desconocidas que muchas veces no son de San Pedro forman parte de las modalidades.

Publicidad

La víctima vio la publicación de una presunta fábrica de muebles que anunciaba que liquidaba todo “por cambio de rubro” y tiene publicaciones en grupos de distintas provincias con la misma descripción.

La Opinión registró al menos seis usuarios con la misma publicación y diversos números para comunicarse, todos con característica de Rosario.

En todas dicen: “Realizamos envíos, consulta cátalogo en este link” y conducen a un chat de WhatsApp. Incluso, a la personas que comentan les contestan con el mismo mensaje y link.

A la víctima, en principio le dijeron que la fábrica estaba en Ramallo. Encargó muebles porque le pareció que estaban a “muy bajo precio” y le dijeron que se debía a que “vendieron la firma”.

La mujer depósito dinero “para afianzar la compra”. Le dijeron que luego le descontarían esa suma del monto final a abonar por lo que había encargado.

Le explicaron que ese dinero transferido era para “pagar los gastos de envío, pero que en realidad ellos lo utilizaban para solventar la nafta y los peajes”, indicó la estafada.

Luego de una llamada, le dijeron que estaban radicados en Victoria, Entre Ríos. La víctima señaló´que “tenía la esperanza” de que su encargo le llegara miércoles, pero nunca sucedió.

Al ver que no llegaban los muebles, les escribió, pero no recibió ningún tipo de respuesta y hasta la bloquearon. “Me encuentro con que me borraron incluso, porque ya ni siquiera la foto”, contó la damnificada.

“En el caso mío fueron 20.000 pesos, que para mí, que soy empleada doméstica, eso es plata y sé que no es tanto para lo que estamos viviendo, pero es dinero que hoy me sacaron y me lo robaron. Me estafaron. Así que es doloroso porque te mienten, te estafan y sentís humillación”, expresó ante La Opinión.

Compartió que amigos de ella intentaron comprar, pero no llegaron a hacer la transacción, y apuntó: “Hay que estar atentos a este tipo de estafa, porque estamos todos los días escuchando las estafas y sin embargo tratamos de apostar a algo y nos terminan engañando. Aunque tomemos los recaudos nos terminan engañando igual”.