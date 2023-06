Advierten por ataques con “gas pimienta” para robar en Saavedra y Manuel Iglesias

El martes cerca de la medianoche, un joven que se dirigía en moto por calle Saavedra fue víctima de un ataque con “gas pimienta” del que pudo escapar.

Publicidad

La víctima relató lo sucedido en redes sociales para advertir a quienes circulan por esa calle, a la altura de Manuel Iglesias. En esa esquina hay una casa deshabitada, donde según apuntan los vecinos suelen “esconderse para robar”.

El joven que circulaba en moto se dirigía a la casa de su novia cuando advierte en esa esquina a un sujeto parado de espaldas. Al pasar cerca de él, este le arrojó “algo como un rocío” que cayó sobre el rostro de quien conducía el rodado.

Foto: La Opinión

“Cuando me empezó a arder la cara, aceleré y logré escapar. Supongo que este método lo utilizan para hacerte frenar o para que pierdas el equilibrio y caigas”, consideró el joven.

Una vez que pudo recuperarse, el chico, que no radicó la denuncia al encontrarse a salvo, reflexionó: “Me puse a pensar que seguramente no estaba solo, que alguien además estaba esperando que yo frene. Me gustaría compartir esto con ustedes para que tengan cuidado y no se coman el mismo mal momento. Tal vez a otro le pase algo peor y pierda algo que le costó mucho conseguir”.