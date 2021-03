Adolescente se tiró de un remis porque el chofer se desvió: “Me agarró de la campera y me dijo que no iba a salir”

Una adolescente de 17 años se arrojó el remis en el que viajaba el domingo por la noche porque el conductor desvió el camino y su mamá radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

La chica solicitó un vehículo a la remisería Belgrano para ir a una determinada dirección, como lo hace habitualmente. En el trayecto, notó que el chofer, “un hombre de unos 35 años” según manifestó a La Opinión, se dirigía hacia otro lugar. La joven le pidió que frene para bajarse pero el masculino hizo caso omiso y tomó la decisión de tirarse del rodado en movimiento.

“Cuando me di cuente que él acelera para ir para otro lado, intenté abrir la puerta pero no pude. Después me apoyé con todo el cuerpo y la puerta se abrió. Él me agarró de la campera y me dijo que de adentro del auto no iba a salir. Cuando sentí que a puerta se abrió, me tiré”, detalló la víctima que sufrió raspones y se lastimó el labio.

Posteriormente, “el auto gris aceleró y se fue”. La adolescente corrió por avenida Sarmiento hasta que se cayó sobre el pavimento porque las piernas se le “desvanecieron”. Y agregó: “No había nadie en la calle, pasó una pareja y frenó”.

El caso recayó en la Fiscalía N° 5 de Marcelo Manso que tiene a cargo la investigación.