Adolescente apuñalado lucha por su vida: aseguran que fue herido en un intento de robo

Un adolescente de 16 años lucha por su vida internado en el sector de terapia intensiva del Hospital, donde ingresó el domingo por la noche tras ser apuñalado en la zona abdominal. Este lunes volvieron a operarlo y su estado "es muy delicado", informaron autoridades sanitarias.

La causa que investiga el hecho en el que fue herido tramita en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, puesto que por el caso el imputado es otro menor de edad, un joven de 17 años que en su testimonio sostuvo que actuó "en defensa propia" porque el otro le quiso robar.

"No fue una riña, no hubo una riña", dijo a La Opinión la madre del adolescente que, tras el hecho, se presentó en la Comisaría junto a su padre para dar su versión sobre lo ocurrido, tras relatar en su casa que lo habían intentado asaltar y que, al resistirse, hirió a su atacatante.

El adolescente de 17 años es repartidor en un emprendimiento familiar. "Nosotros hacemos comidas para vender, pizza y esas cosas, en casa. Él salió a repartir y este muchacho lo atacó, le sacó un arma blanca y le pidió la plata y el celular", contó la madre.

"Mi hijo se puso a pelear con el pibe, le quitó el cuchillo que tenía y lo termina cortando. Le pegó una patada y dijo que lo empujó con el cuchillo en la mano y que lo cortó, pero que no sabía qué lesión le había causado", relató la mujer.

Ocurrido el episodio, el joven se fue a su casa en moto. Al llegar, les contó a sus padres lo ocurrido. No era la primera vez que le robaban, pero esta vez se resistió. "Tenía sangre en las manos y ninguna lesión, llegó con un susto bárbaro", contó la madre y agregó: "El papá lo llevó a la Comisaría".

En la dependencia, el joven radicó una denuncia por inento de robo y relató que, en el marco de su resistencia al ilícito, hirió a su atacante. Las familias se conocen, viven a pocas cuadras una de la otra. El adolescente herido había hecho el pedido de la pizza en persona y, según relató el otro muchacho, cuando llegó el reparto lo atacó para robarle.

Una tía del joven herido contó que el adolescente llegó a su casa, ubicada en calle Cruz Roja, entre General Pueyrredón y Balcarce, en bicicleta. Tenía un corte en la panza, por lo que llamaron al 107 Same para que una ambulancia lo traslade al Hospital.

"Fui a la comisaría y no tienen a ningun detendio. Ese que dicen de 17 años no puede ser, porque el que lo atacó es mayor de edad. Él me dijo que el que lo apuñaló es mayor", aseguró la tía. La Justicia espera la evolución del herido para tomarle declaración.

"Está complicado, tiene un hematoma en el abdomen. Lo volvieron a operar y está muy delicado", dijo pasadas las 15.30 de este lunes el jefe del Servicio de Emergencias del Hospital, José Herbas, y confirmó que permanece internado en la unidad de terapia intensiva, en grave estado.