Adiós a “Fita” Llanos, de 101 años: el recuerdo de la sorpresa de Sin Galera para su centenario

Falleció este jueves, a los 101 años de edad, Lindulfa Elfa Llanos, “Fita”, una vecina del barrio Los Aromos que en 2022 recibió la sorpresa de Sin Galera cuando cumplió su centenario.

Publicidad

Los restos de Fita Llanos fueron velados en las salas de Coopser y la familia le dio el último adiós en el Cementerio local este viernes.

El 29 de enero de 2022, Juanita Lafalce llegó a su casa para darle una sorpresa, luego de que la familia contara que ese día cumplía 100 años. “Me parece mentira haber llegado, no lo puedo creer”, celebró aquél sábado.

“Estoy muy feliz, me cuidan mucho, me atienden muy bien, como a una niña de 15”, dijo ese día y agradeció a su familia por el acompañamiento. “Los nietos, los bisnietos, todos me encantan, me ayudan, yo estoy muy feliz”, agregó.

Fita contó que dedicó su vida “a la familia, los hijos, los nietos, mis hermanos”, su marido Juan, de quien enviudó a los 52 años. Juanita le llevó una torta con una vela que sopló en vivo, para celebrar aquella fecha especial.