Además de los gimnasios, qué otras actividades y espacios deportivos nos están habilitados

Los gimnasios alzaron la voz en las últimas semanas porque hace casi siete meses que, por la pandemia de coronavirus, están cerrados y no pueden trabajar más allá de clases virtuales, aunque algunos lo están haciendo por necesidad. Según el esquema de fases que diagramó Provincia de Buenos Aires, la reapertura se permite en la quinta etapa del aislamiento a la que San Pedro no llegará en el corto plazo por la gran cantidad de casos positivos que se registran a diario (se necesitan no más de seis contagios en dos semanas).

En el ámbito deportivo, no es la única actividad prohibida. Teniendo en cuenta lo económico, también los complejos con canchas de fútbol 5 están cerrados desde el 20 de marzo. La diferencia es que ellos no están contemplados en el territorio bonaerense en ninguna instancia del aislamiento.

En el caso de los propietarios de las canchas, cuyo rubro abarca también a quienes alquilan espacios de otras disciplinas conjuntas aunque a nivel local carecen, presentaron un protocolo a la Municipalidad a principios de mayo, cuando todavía no había infectados en el partido. Posteriormente, no alzaron la voz al menos públicamente y en un cotexto sanitario complicado a nivel local, por tratarse de una disciplina que reúne al menos diez personas. Mientras tanto, vecinos aprovechan sobre todos los fines de semana para patear el balón en terrenos y espacios públicos.

Por último, los clubes reabrieron sus puertas pero sólo para sus deportes individuales. Todavía están cerrados para las disciplinas de conjunto y actividades recreativas que, al igual que los partidos de fútbol, sí se aprecian en los espacios públicos con la complicidad de la falta de controles.