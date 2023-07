Accidente en Oliveira Cézar y Almafuerte: lesionados se negaron al traslado al Hospital

Este lunes, minutos antes de las 10.00 de la mañana, chocaron una camioneta y un automóvil en la intersección de Almafuerte y Oliveira Cézar, una esquina donde, destacaron vecinos, suele haber accidentes a menudo.

Una ambulancia del servicio de emergencias Same 107 fue convocada para asistir a personas que circulaban en el automóvil y que acusaban algunos golpes producto de la colisión.

Los lesionados decidieron no ser trasladados al Hospital porque consideraron que no era necesario, para lo que deben firmar un consentimiento a los médicos del Same en el que dejan constancia de ello.