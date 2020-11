Accidente en Dávila y Belgrano: auto atropelló a dos chicas en moto y huyó

Alrededor de las 14.30, dos jóvenes que circulaban en moto por calle Dávila fueron colisionadas en la intersección de Belgrano por un auto blanco, Ford Escort modelo más reciente, que no frenó a socorrerlas.

"Ellas iban por Dávila y en la intersección de Belgrano, se cruza este hombre a toda velocidad y las enganchó. Ni frenó. Las socorrieron los vecinos al escuchar el golpe", detalló la madre de las chicas a La Opinión.

Una de ellas fue internada y permanece en observación por un fuerte traumatismo en la cara: "Tiene diabetes y con este golpe perdió mucha sangre, así que se le complicó un poquito el cuadro. Está toda raspada y tiene un ojo cerrado, pero gracias a Dios está bien. Mi otra hija fue a hacer la denuncia, también muy golpeada", dijo la mujer.

En diálogo con este medio, la pareja de la joven internada refirió que en Comisaría "no quisieron tomarle la denuncia" por ser un tercero, por lo que tuvo que dirigirse una de las accidentadas momentos después. "A ella tampoco le tomaron nada", aclaró. Las chicas habían sido trasladadas al Hospital en ambulancia.

"Me da mucha impotencia este hombre. Ni que hubiera pisado una caja. Muy lamentable. me gustaría encontrarlo para hablar con él, no para hacerle nada. Somos cristianos, no sé si estaría alcoholizado, pero tremendo. Hoy mis hijas cuentan la historia", aseguró la madre.