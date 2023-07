Accidente en Bottaro y Alvear: “el damnificado fui yo porque a mí me chocaron”

Un accidente ocurrido el martes fue motivo de aclaración para Matías Fabián Cardenias, el conductor de una moto que chocó contra otra y al que la policía consideraba prófugo.

Publicidad

“Yo no me di a la fuga en ningún momento. Es más, cuando vi que al chico lo estaban levantando en la camilla, en todo momento me quedé con él, lo ayudé. Hay miles de testigos, una señora que también se acercó, que fue la primera. Atrás de ella cayó el marido, el muchacho del taller de lava-autos que está en la calle Alvear, o sea, hay mucha gente que estuvo de testigo”, dijo el hombre que hoy también se recupera de un golpe que sufrió tras el impacto.

“Yo me quedé hasta que al chico lo llevaron a la ambulancia. Como vi que no había lugar, me preguntaron si quería ir y yo le dije que no, me voy a dirigir hasta mi trabajo, porque yo trabajo en Bottaro al 2500, a unas cuadras de donde sucedió el hecho”, aclaró para acreditar que jamás se dio a la fuga.

“El mensajero venía rapidísimo y él me lo acaba de admitir hace menos de media hora que hablamos”, sostuvo pasadas las 16 de este miércoles cuando solicitó que se aclare su situación.

“Desde ayer que lo estoy buscando, llamando a todas las mensajerías, hasta que pude dar con él, porque si bien él, cuando estaba en la camilla, me dijo que tenía seguro, yo en ese momento fue lo que menos pensé”, dijo y agregó “porque se pegó un golpazo bárbaro, venía a por lo menos 60 kilómetros por hora, el impacto lo sufrí yo en la pierna izquierda, mi moto quedó tirada en la esquina, le rompió la tapa del volante magnético, perdí todo el aceite. O sea que yo soy el damnificado y termino siendo el que huyó”.

El vecino estaba indignado por las repercusiones del caso que en todo momento se entendió como uno más de tantos que huyen del lugar del accidente cuando había sucedido todo lo contrario.

“Los mismos ambulancieros y camilleros del hospital pueden dar fe que yo me quedé incluso herido y todo, con el tobillo a la miseria levantando la camilla para poder llevarlo a la ambulancia, porque entiendo que si bien él fue el que me chocó, venía a mayor velocidad que yo, no tuvimos tiempo a nada”.

Por último reflexionó: “Ya te digo, el damnificado fui yo porque a mí me chocaron. Pero del mismo modo que yo retiré mi motocicleta del lugar, el dueño de la mensajería lo hizo con la moto del tipo que me chocó, de este chico. No entiendo por qué, ya te digo”.

En cuanto al modo en que se produjo el accidente relató: “Yo voy por Bottaro, tengo el paso yo, él venía por una calle a gran velocidad y ya te digo no hubo tiempo a nada, no pudo frenar, yo cuando lo veo ya lo tengo encima mío, cerré los ojos y esperé el impacto porque fue lo que pasó”.

Cardenias tuvo que ser también asistido por su ART en la Clínica Coopser y hoy se aprestaba a dialogar con el joven accidentado para evitar malos entendidos respecto a los costos que demande su atención médica. Es más, esta mañana pasó por una mensajería y logró dar con el contacto del joven que había sido trasladado al Hospital. Así supo que hoy, ya estaba nuevamente prestando servicios de mensajero con el mismo rodado.