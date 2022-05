ABZC: Náutico se quedó sobre el final y se volvió sin nada de General Rodríguez

Náutico cayó este sábado por la noche frente a Costa Brava de General Rodríguez como visitante 79 a 67 en la cuarta fecha del torneo de la división B de la Asociación Zárate-Campana (ABZC) y no pudo estirar su racha a tres victorias, lo que le hubiese permitido acercarse a los líderes de la tabla de posiciones.

Publicidad

El desarrollo del encuentro fue parejo y la distancia final no reflejó lo que ocurrió sobre el parquet del Polideportivo Municipal de la localidad del Conurbano de Buenos Aires. El Celeste tuvo su momento para dar el golpe en el inicio del último parcial, pero no aprovechó su oportunidad, su rival anotó un par de triples forzados y desde entonces el visitante mermó notoriamente en su rendimiento, no encontró respuestas adelante y dejó de defender fuerte atrás.

Los mejores pasajes del conjunto de San Pedro fueron al principio y en la segunda mitad del tercer parcial, cuando limó la desventaja de cinco unidades con la que se fue al descanso largo (34-29) y supo frenar a un rival que lo dañó con su lindo interno Gabriel Porente (14), dominante cerca del aro.

El goleador del elenco dirigido por Samuel Panatteri fue Emir Diamante con 16 puntos seguido de Fausto Segalat con 14. Entre ambos hicieron los últimos 24 tantos de su equipo.

Maximiliano Lococo y Rodrigo Bravo anotaron 13 cada uno. También jugaron Joaquín Gómez (5 unidades), Alessandro Garavaglia (4), Martín Zuvilivia (2), Alejo Mitidieri, Manuel Sánchez, Nehuen Scarmozzino, Benjamín Terré y Genaro Vázquez.

En la próxima jornada Náutico recibirá en su gimnasio José Geoghegan a Zárate Basket, institución que tiene un plantel en la Liga Argentina la cual es el segundo escalón del básquet nacional.