Abuso y secuestro: en su declaración, el policía Devito dejó asentadas graves acusaciones

La causa que investiga el presunto secuestro y abuso a un joven de 30 años y las amenazas al abogado Pablo Visca, en el marco de un contexto en el que se mezclan el consumo de drogas y la presunta comercialización de estupefacientes, sumó otras aristas luego del relato en declaración indagatoria del policía Carlos Devito.

Publicidad

El exefectivo de la DDI, formado en la Policía Local en 2016, dijo que consume drogas desde los 14 años y que desde los 16 conoce al joven que denunció abusos, con quien aseguró mantener un vínculo sexoamoros desde hace alrededor de 13 años. En ese sentido, señaló que no entiende por qué esta detenido ya que considera que no cometió delito alguno, puesto que, refirió, nada de lo que ocurrió en el domicilio de Rivadavia 1665 fue contra la voluntad del denunciante.

Pero además de defenderse respecto de los delitos que se le imputan, Devito fue más allá y expuso en su declaración acusaciones contra el abogado Pablo Visca, otro de los denunciantes, en consonancia con lo que declaró el detenido Maximiliano Ramos, sindicado como el “jefe de la banda” que vende drogas.

Al igual que Ramos, Devito dijo que Visca es quien “proveía drogas” y que él siempre iba a la casa del abogado a busar “cocaína” y “una ramita de flores para que baje o una pastilla o dos de rivotril”.

Contó que alguna vez acompañó a Visca “a Rosario a hacer un mandado, pero fue a buscar cocaína, auqe no tenía”. En su relato dijo que al abogado lo conoce “desde hace años” y que en muchas ocasiones le daba cocaína a cambio de dejarse practicar sexo oral.

El relato de Devito, que no es otra cosa que el de un detenido por delitos muy graves en un contexto de defensa, es fuerte y acusatorio. Al punto de que su abogado defensor, el baraderense Diego Jeanmaire, dejó expresada su solicitud de que se investigue lo que contó su defendido.

Es que Devito acusó a Visca de haber abusado de él cuando tenía 16 años, oportunidad en la que, dijo, le dio cocaína pero en realidad era ketamina, tras lo que se desmayó. “Cuando me desperté sentí un dolor en el ano”, dijo. “No sé por qué Visca me tiene miedo, si yo nunca le hice nada. Será que me tiene miedo por las cosas que me hizo, pero yo no soy rencoroso”, dijo el policía detenido en su declaración.

Devito sostuvo que teme por su familia y que su padre “está siendo amenazado por Visca, que es un narcotraficante”. También lo acusó de que “mandó a amenazar a Maximiliano (Ramos) en la Comisaría primer ade San Nicolás”.

Respecto de lo que ocurrió ese sábado en la casa de Visca, cuando fue con Ramos, dijo que no le robó el arma al abogado, como él denunció, y que en el marco de la conversación Visca le “orfreció que cobrara y que mantuviera el control de drogas y mujeres”.

A igual que Maximiliano Ramos, hizo referencia a un presunto acuerdo con algún jefe de fuerzas de seguridad para abastecer de drogas y prostitutas a los buques que amarran en el puerto, aunque su relato tuvo una diferencia: en lugar de decir que llevaban mujeres aseguró que las “bajaban” de lo barcos y que incluso podrían ser “menores que venían de Filipinas”.

Devito nombró a tres personas que fallecieron, dos en accidentes de tránsito y uno que se quitó la vida como gente que “vendía cocaína para Pablo”, en alusión al abogado que lo denunció. También dijo que a él lo quisieron “matar dos en una motocicleta con una barreta” pero que el “tenía un cuchillo” y se defendió, apuñaló a uno de los agresores pero “nunca fue nadie al Hospital”, episodio que, señaló, ocurrió hace alrededor de seis meses.