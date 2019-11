Abuso en 9 de Julio y Thorne: la víctima ratificó que fue violada y denunció amenazas

Aunque fueron difundidas versiones que indican que la mujer de 47 años víctima de abuso sexual habría ido a "retirar la denuncia", La Opinión confirmó que no es así. Por un lado, ella ratificó todo lo que relató el sábado ante el personal de Fiscalía; por el otro, ese día instó la acción penal por lo que la causa no tiene marcha atrás. Pero además, no sólo no se desdijo de su acusación sino que denunció que fue amenazada por haber ido a la Justicia a denunciar a Rafael Ramos.