Abuelos víctimas de una llamada por falso secuestro no lograron radicar denuncia

Las víctimas, una pareja de abuelos, recibieron el llamado cerca de la una de la madrugada del jueves. Pasaron momentos de tensión, la mujer se descompensó y tuvo que ser trasladada por el CEM. El nieto le dijo a La Opinión que desea que su testimonio se publique para alertar a todos los adultos mayores sobre los riesgos de este tipo de llamadas.

“Le dijeron que habían secuestrado a la hija, o sea a mi mamá y le pedían un rescate. La verdad es que ya sabemos cómo son esos audios que te hacen pasar un muy mal momento”, dijo Diego al reconstruir la situación que vivieron.

“La verdad, es que es la segunda vez que nos pasa. La otra vez le pasó a mi a otra abuela. Yo ya le advertí a ellos”, señaló. “Los llamaron un montón de veces, se hacían pasar con que a mi vieja la estaban golpeando, que estaba toda lastimada. Obviamente era todo mentira, llamaron como cinco veces y mi abuela se descompuso, se descompensó, tuvieron que llamar al CEM”.

Diego agregó que un vecino fue a socorrerlos pero está indignado por lo que sucedió cuando su madre quiso hacer la denuncia: “Mi vieja al otro día fue a hacer la denuncia; no sé qué oficial estaba a cargo y no le quisieron tomar la denuncia porque supuestamente no era un problema grave. Obviamente que a mi abuela no la estafaron porque ella se dio cuenta. Pero creo que el problema en sí fue gravísimo”, reflexionó.

“Sé de un montón de casos., es muy recurrente el problema este con nuestros abuelos en San Pedro. Le pasó a mi vecina, le pasó a un montón de gente y veo que la justicia no hace nada y a mí me tocó ayer. Es como que tiene que pasarle algo grave para que tomen la denuncia. La verdad es que no entiendo eso”.

Respecto al estado de salud de las víctimas confirmó que ya están recuperados y en su domicilio pero solicitó que se ponga en alerta a la población para que puedan instruir a los mayores sobre los riesgos que conllevan este tipo de llamadas.

“La idea es esa, compartirlo para que tomen conciencia los familiares de prevenir a sus padres, a sus abuelos, que los tengan al día. Yo, como les decía, a mi abuelo le digo varias veces, pero como que hay que recordárselo constantemente porque ellos se olvidan, imaginate que los llamen a esa hora; ellos dormidos, obviamente, no entienden nada y son fáciles de convencer”.