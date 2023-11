Absolvieron a “Pipi” Gonda por la muerte de Oscar Lezcano: la Justicia consideró que le disparó “en legítima defensa”

Elías “Pipi” Gonda fue absuelto de culpa y cargo por el asesinato de Oscar Lezcano, de 17 años, en el juicio abreviado acordado entre las partes tras descartar la posibilidad de que un jurado ciudadano fuera el que decidiera sobre la culpabilidad del acusado.

El juez Alejandro López, del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, consideró válido el planteo que el abogado defensor Mauricio Gugger hizo durante toda la instrucción y dictó sentencia absolutoria para Gonda al entender que los disparos que efectuó para matar a Lezcano fueron “en legítima defensa”.

La fiscala Viviana Ramos llevó a juicio a Gonda, que estaba en calidad de detenido pero con arresto domiciliario en su casa, acusado de homicidio agravado y de portación ilegal de arma de fuego. El juez lo absolvió de ambos delitos, puesto que del segundo nunca hubo informe de autoridad competente respecto del revólver calibre 32 utilizado, por lo que no consta en el expediente si tenía o no permiso para su uso.

Para el juez, los elementos probatorios son suficientes para acreditar que efectivamente Gonda mató a Lezcano, pero consideró que la situación se dio en el marco del “ejercicio del permiso legal que la defensa ha invocado”.

El 30 de octubre de 2019, Oscar Lezcano cayó herido de arma de fuego en Fray Cayetano Rodríguez al 1500 de una moto en la que iba de acompañante. Mientras temblaba en el piso, dos personas que estaban con él momentos antes se acercaron para correr su cuerpo y sacar de debajo una carabina recortada calibre 22.

Lezcano murió en el Hospital. Tenía un balazo de revólver calibre 32 en la cabeza. Gonda fue detenido de inmediato en su casa y reconoció haber disparado al menos seis tiros tras sentirse amenazado, puesto que, aseguró, el fallecido y el que conducía la moto le apuntaron con armas y le dispararon.

Lezcano y Gonda tenían una disputa de larga data. El segundo ya había denunciado al primero por disparar contra su casa. Esa tarde se habían visto a pocas cuadras, frente a la casa de la novia del fallecido.

El ahora absuelto se había acercado a hablar con él porque había recibido amenazas de un amigo del otro, un conocido delincuente del Hermano Indio. Lezcano no lo quiso oir y se trenzaron a golpes. Gonda se fue. Lezcano entró a lo de su novia. Minutos después salió diciendo “ahora voy a buscar la 9 y van a ver”.

El juez consideró que Lezcano estaba frente a la casa de Gonda para concretar desagravio por lo ocurrido previamente. “Podría deducirse que la conducción” de la moto, dice el magistrado en el fallo, “fue delegada para poder operar el arma de fuego” como acompañante. Es que de la casa de la novia Lezcano se fue en la moto de la prima de ella, pero a lo de Gonda llegó sentado detrás del conductor.

Así, el juez ponderó que la respuesta armada de Gonda fue para repeler un peligro inminente. “Claramente iban a atacarlo”, señaló López, y consideró que no podría “ser exigida” a Gonda “otra conducta diversa a la disparar” contra los otros.

“En modo alguno puede afirmarse que no pudiera razonablemente temer por su vida”, sostuvo el magistrado, que recordó que Policía Científica halló en el lugar no sólo una vaina servida de calibre 32, la que mató a Lezcano, si no también al menos una de calibre 22 y dos municiones correspondientes a un arma similar.

Elías “Pipi” Gonda tenía 20 años cuando ocurrió el violento episodio armado. Desde 2020 estaba detenido con arresto domiciliario. Ahora, con 24, fue absuelto de culpa y cargo, y la Justicia ordenó su inmediata libertad.