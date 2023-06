Abogado de los protagonistas de los audios aseguró que “ellos no manejaban los vales” de combustible

El sumario administrativo que inició la Municipalidad por el canje de vales de combustible por dinero en efectivo en el Centro de Salud de Vuelta de Obligado tiene a cuatro choferes, tres enfermeras, una empleada de limpieza y una administrativa involucrados en la investigación.

De esas nueve personas, dos no declararon por recomendación del abogado del Sindicato de Trabajadores Municipales. Son un chofer y una enfermera, los mismos que aparacen en los audios que reveló La Opinión y que confirman cómo era la modalidad para cambiar los vales de gasoil de la ambulancia por dinero en efectivo en las estaciones de servicio, donde los playeros cobraban un porcentaje, según ese intercambio de mensajes de voz.

El abogado Adolfo Suárez Erdaire dijo en Sin Galera que sus representados no declararon porque todavía no se les puso a disposición la acusación y los elementos probatorios obrantes, por lo que, entiende, no está garantizado aún el debido proceso y el derecho a defensa en el marco del presumario.

De todas maneras, el abogado del STM sostuvo que “ellos no tienen el manejo de los vales” y que lo ocurrido “es ajeno a la función que tienen como personal del CAP (centro de atención primaria)” de la localidad cuyo responsable político es el subdelegado municipal, Hugo Borda.

“Los chicos del centro de salud no tienen el nivel de manejo para llevar adelante lo que es el control de una responsabilidad económica como son los vales”, sostuvo el representante legal del sindicato y señaló que el control depende de “alguien superior”.

“No tienen influencia en el manejo, ellos tienen un control superior, o tienen ningún control ni responsabilidad”, dijo Suárez Erdaire y agregó: “No es tan sencillo manipular la administración pública, esos vales ya vienen preimpresos, tienen un formato, un diseño”.

Sobre los audios, dijo que podrían ser “preparados, editados” y que no son “una prueba confiable”. De todas maneras, señaló que no tuvieron acceso formal a ese material en la medida en que no se los ofecieron como elemento probatorio cuando los llamaron a declarar.

“Hay que buscar al responsable de fondo”, sotuvo y explicó: “Ellos no tienen responsabilidad en lo que es el manejo del tema de los vales, están ajenos a lo que es una cuestión de fondos del asunto”.

En los audios se escucha cuando la enfermera le dice al chofer que todo lo relacionado con el canje de vales de combustible por dinero en efectivo para la presunta compra de elementos para el propio centro de salud estaría en conocimiento de las autoridades de Salud.

Cerca de los protagonistas de esos audios aseguran que fueron ellos quienes denunciaron que había otra persona que cambiaría los vales para quedarse con el dinero y que tras descubrir la maniobra se habría acordado continuarla para destinar esa plata a refacciones del centro de salud.