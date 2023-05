A un mes del asesinato del policía Lalo Cantero: “Lo extrañamos y recordamos todos los días”

Este 27 de mayo se cumplió un mes del asesinato de Osvaldo “Lalo” Cantero, el efectivo policial oriundo de Río Tala que fue abatido por delincuentes en Zárate, cuando participaba de una intervención en un asalto a una carbonería.

Publicidad

Desde entonces, hubo homenajes, sepelio en el Salón Dorado, llegada del Ministro Sergio Berni y cortejo fúnebre hasta el cementerio Jardín de Paz. Hubo de todo en esas primeras horas de conmoción en la que el hijo de Paula Cantero fue noticia nacional.

Sin embargo, a un mes de esa trágica noche en la finca ubicada en Capilla del Señor, la causa sigue sin novedades y sus familiares y amigos continúan con el pedido de justicia. El único detenido, apodado “el correntino” fue puesto en libertad, ya que nadie lo reconoció.

Osvaldo “Lalo” Cantero era el único hijo de Paula Cantero. Lo había tenido con apenas 15 años, relató en una entrevista en exclusiva que dio para Sin Galera, entrevistada por Lilí Berardi. “Crecí con él”, aseguró.

En esa charla, su mamá repasó sus recuerdos más lindos, desde su llegada al mundo en el Hospital de San Pedro hasta sus ansias por vestir el uniforme, tras decidir que no sería profesor de matemáticas, sino policía.

“Yo pienso que fue una banda que hizo una logística con un conocimiento previo del lugar. Que no eran cualquier ladrones, eso lo tengo muy en cuenta por la manera de actuar, por la manera de cómo se escapan. También me llama mucho la atención que no hayan reconocido a este delincuentes en la rueda de reconocimiento, mientras que anteriormente la misma persona que no lo reconoce en esta rueda pudo dar datos claros, tan precisos para armar o dibujar ese identikit, pero bueno esta persona tiene sus abogados particulares”, reflexionó Cantero en ese momento.

“Este sábado hace un mes que le arrebataron la vida. Lo extrañamos y recordamos todos los días. Todavía esperamos que la Justicia haga algo”, fue el mensaje que enviaron sus amigos a La Opinión para recordarlo a un mes de su partida.