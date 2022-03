A pesar de que el vacunatorio permanece cerrado la provincia sigue enviando turnos para los domingos

No es la primera vez que sucede y las personas que se ven perjudicadas no ocultan su malestar por la desorganización con la que se chocan luego de aguardar con expectativa el día de la vacunación.

Si bien en las primeras semanas de febrero desde el vacunatorio que funciona en el Club de Jubilados existió una información a medias de que los días domingos ya no prestarían servicios no toda la comunidad se enteró.

El cartel ubicado en una de las puertas indica que deben volver entre semana.

El tema está en que desde la turnera del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires siguen enviando los turnos citando a los vecinos para el día domingo pero llegada la fecha al arribar al lugar se encuentran con que el lugar se encuentra cerrado y un cartel que les indica que “El vacunatorio permanecerá cerrado los días domingos. Los turnos del domingo pasan para los próximos días de lunes a sábado de 9 a 18 horas”.

Este domingo varias personas concurrieron al lugar indicado pero lamentablemente no había nadie y deberán regresar entre semana.

No es la primera vez que sucede pero en el momento en que se tomó la decisión de no prestar servicios los domingos evidentemente no se lo comunicó como correspondía.