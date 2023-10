“A la gente la ayuda la gente”

Judith, mamá de Luz, la niña que padece parálisis cerebral infantil severa y epilepsia refractaria, escribió la siguiente carta:

“La solidaridad te nace o no. Es simple. Nadie está obligado a dar una mano cuando otro la necesita. No se trata de obligación o de generar psicosis en la conciencia de cada persona. Hay miles de causas en nuestra ciudad que piden ser escuchadas, cada una con su lucha. Algunas con más gravedad o urgencia que otras, pero no dejan de ser una lucha para el que comienza la campaña. Eso no quiere decir que tengas que ayudar a todas, que tengas que salir corriendo a comprar o donar cosas, menos si lo haces y después escribís tus descargos en páginas públicas, poniendo ‘Ya cansan pidiendo empatía. La gente sólo quiere que le den’, y así millones de comentarios nefastos, burlándose de quien pide una mano. Sé que hay muchos que son cómodos, que si no llega la ayuda a la puerta de su casa, ni se calientan, pero es tan fácil pasar de largo la publicación sin ira, sin burlas, simplemente pasar de largo. En mi caso estoy haciendo ferias sábados por medio porque mi hija necesita que mamá y papá estén con ella en su cirugía de columna, que en principio tiene una demora de 10 horas de quirófano. La ropa y todo lo que me donan será vendido a muy bajo costo, pero será vendido en fin. Y si, a veces retiro lo donado en moto o en auto. Tengo la bendición de poder tener movilidad para transportar a mí hija y su silla de ruedas. No es un lujo, es una necesidad. Ojalá pudiera hacer una feria para regalar ropa. Ojalá la salud de mi hija fuera otra y yo no tuviera la necesidad de vender cosas para juntar fondos ¿Saben cuántas veces voy soñando que la feria la hago para ayudar a la gente que no tiene? ¿Saben las veces que soñé que mi hija era totalmente sana? Ojalá todos los que critican y aluden estar cansados de ser solidarios y empáticos, nunca necesiten porque nadie está libre de nada en esta vida. Ojalá nunca necesiten pedir nada porque en definitiva a la gente la ayuda la gente y nunca sabés si en la ruleta de la vida te va tocar estar de este lado. Gracias a todos los que sin prejuicios nos siguen ayudando. Me explota el corazón de tanto amor recibido. Gracias por leerme”.