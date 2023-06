A 4 años de un Día del Padre en medio del apagón nacional: así se vivió en San Pedro

Fue el 16 de junio de 2019, domingo y Día del Padre. El inédito apagón masivo que afectó a todo el territorio argentino y a países limítrofes se extendió en San Pedro alrededor de 13 horas, a pesar de que horas antes muchas zonas del país ya habían recuperado el servicio de electricidad.

El colapso del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) fue a las 7.06 de la mañana. El domingo del Día del Padre comenzaba sin luz y la sorpresa fue mayúscula cuando se confirmó que la situación afectaba a todo el país, se desconocía los orígenes de la falla y estimaban que el restablecimiento sería por zonas, con demoras.

Nadie tenía certezas de lo que podría ocurrir y el gobierno nacional demoró hasta pasadas las 15.00 en ofrecer una conferencia de prensa en la que el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, dijo que no tenían información de lo sucedido.

“Es un evento extraordinario que no debiera haber ocurrido de ninguna manera. No hay razones para que esto haya ocurrido y haya quedado todo el país sin energía”, indicó.

En San Pedro, cuando se corta la luz en toda la ciudad también se corta el agua, puesto que las bombas que abastecen la red son eléctricas. Así, a la falta de luz se sumó la imposibilidad de tener el fluido vital en las canillas y en las mochilas de los baños.

El día gris y lluvioso contribuyó, de alguna manera, a que el problema no se sintiera con tanto rigor como si, por ejemplo, hubiese sucedido en verano. Al mediodía, la ciudad estaba desierta. Pocos autos circulaban en la calle –el turismo fue muy poco, a pesar de que era fin de semana largo–, y los restaurantes esperaban que las reservas no se cayeran.

A lo largo de la costanera, algunos tenían luz gracias a grupos electrógenos. Un conocido restaurante que funciona en un club consiguió que un verdulero le prestara el generador y así pudo decirles a sus clientes que las reservas se podían mantener sin problemas. Sólo dos mesas cancelaron y, además, como al pasar se veía que tenían luz, hubo quienes se acercaron a almorzar por el Día del Padre.

En el centro se vieron varios comercios gastronómicos cerrados y otros que pudieron tener a su poca clientela cerca de las ventanas. Otro conocido comedor con mucha capacidad, en las afueras, pudo resolver su jornada gracias a que su salón es enteramente vidriado.

Una heladería del centro montó un grupo electrógeno en la vereda. Hubo supermercados chinos que no abrieron y otros que permitían el acceso de los clientes de a tandas, por cuestiones de seguridad. En las redes sociales de La Opinión & Sin Galera, la gente comentaba que la falta de electricidad no les impidió almorzar en familia, conversar, desempolvar juegos de mesa.

La tarde pasó sin mayores dificultades, aunque todos esperaban que la luz regresara, sobre todo porque las baterías de los celulares comenzaban a agotarse. Salir a dar una vuelta en el auto para cargar un ratito fue una opción de muchos.

Cuando pasadas las 18.00 comenzó a oscurecer, San Pedro seguía sin electricidad. En Coopser esperaban poder reconectar pero había dificultades con Transba. La ciudad cabecera estaba a oscuras. Mucha gente salió a la calle. El gobierno local mantuvo silencio –en Facebook sólo saludaron por el Día del Padre y difundieron los números de Defensa Civil ante la tormenta– y la situación comenzó a ser caótica.

Cuando comenzó a oscurecer, La Opinión y Sin Galera hicieron una recorrida en vivo para informar sobre la situación en los distintos puntos de la ciudad.

Demasiados autos en el centro. Los pocos supermercados abiertos ya no tenían agua ni velas ni pilas. El Vea tenía luz gracias a su equipo generador de electricidad a combustible fósil y estaba lleno. Las cajeras no daban abasto, como en los días de las promociones del Banco Provincia pero con una diferencia sustancial: la facturación era mínima, porque los clientes buscaban un poco de agua, algunos alimentos secos y no mucho más.

Muchos comercios se quedaron sin velas, incluso aquellos a cuyos dueños se les fue la mano con la sobremarcación ante la emergencia. Los velones aromáticos eran la última opción, pero caros, muy caros. En las santerías había cola.

Las velas se habían acabado y comenzaban a llevarse velones aromómaticos cuyos costos superaban los 100 pesos. En ese momento, un precio caro.

Sin que tampoco hubiera una comunicación oficial, Bomberos comenzó a entregar agua. Los vecinos se avisaban entre sí y llegaban al cuartel, donde les llenaban bidones y botellas, con la recomendación de que la hirvieran, por las dudas. Si se acababa el suministro del tanque, pensaban activar las bombas.

Eran más de las siete de la tarde y el temor se apoderaba de muchos. Había una sola estación de servicio despachando combustible a esa hora y tenía cola. El resto era tapera. Mientras los medios nacionales contaban que más del 90 por ciento del país ya tenía luz, los sampedrinos lamentaban estar en el 10 por ciento que no.

A las 19.33, el centro se iluminó. La zona céntrica ampliada, entre Juan B. Justo y Boulevard Paraná, desde 11 de Septiembre a Sarmiento. Paulatinamente, el suministro volvió al resto de la ciudad y pasadas las 20.00 la conexión era total.