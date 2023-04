84 viviendas: Sandra Mari pidió al Concejo que interpele a Salazar por el conflicto con Arcor

En el marco del conflicto entre el Municipio y Arcor por los terrenos donde se construyen las 84 viviendas del barrio Villa Depietri, la exconcejala Sandra Mari consideró que el Concejo Deliberante debería interpelar al intendente Cecilio Salazar.

“Ya que no hay información sobre el expediente, convoquemos al intendente al Concejo Deliberante para que nos explique cuáles son las razones que tiene, por qué dice que el cargo está cumplido, qué trámites se hicieron, qué no”, señaló la exedila.

“Es algo sano esto en democracia saber de qué se trata”, dijo sobre el instrumento de la interpelación, una herramienta que tienen los ediles para solicitar información al jefe comunal sobre temas relevantes para la comunidad.

Para Mari, la convocatoria no surge porque oficialismo y oposición son unos “cómodos” y los otros “tibios”, según su análisis de cómo se manejan los distintos bloques en el HCD.

“El oficialismo está todo sujeto a lo que le dice el intendente. Porque no les interesa saber. Porque es cómodo no saber. Si vos sabés y pensás, tenés problemas”, dijo sobre la bancada del Frente de Todos que preside Juan Cruz González.

“La oposición no sé porque no lo hace. Si por algún temor o no sé, porque la veo muy tibia a la oposición también”, señaló respecto de los tres bloques opositores, Juntos (UCR), Juntos Pro y el de Florencia Sánchez.

“Los concejales son representantes del pueblo”, sentenció y agregó: “A veces las decisiones que un concejal tiene que tomar no son del todo simpáticas y te critican mucho, pero bueno, es lo que tenés que hacer”.