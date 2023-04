84 viviendas: el Gobierno les dijo a los preadjudicatarios que deberán esperar que la Cámara resuelva la apelación

Este lunes, el Gobierno se reunió con los preadjudicatarios del plan de 84 viviendas que se construye en el barrio Villa Depietri, luego del fallo de la jueza en lo Contecioso Administrativo que declaró la nulidad del sorteo ante un planteo de la empresa Arcor.

Durante la reunión les dijeron que el plazo de entrega, previsto para junio, se extenderá a “septiembre, octubre”. En el Gobierno están convencidos, puesto que así lo desean, de que el acto será antes de las elecciones.

Los funcionarios del Gobierno, con Martín Baraybar, Javier Silva, Viviana Costa, Luciano Arias y Walter Sánchez a la cabeza, informaron a los presentes los alcances del fallo judicial de la jueza Fulgheri de la semana pasada.

Les explicaron que el viernes fueron notificados formalmente de la resolución que invalidó el sorteo y que tienen cinco días hábiles para presentar la apelación. Una vez que lo hagan, señalaron, podrían tener una respuesta en 10 días más.

Ante el temor de los preadjudicatarios por la seguridad en el predio donde se construyen las viviendas, los represetantes del Gobierno les aseguraron que van a pedirle a la empresa que refuerce la vigilancia. El fantasma de la usurpación masiva está presente.

En ese marco, hubo quienes pidieron que se establezca qué casa le corresponde a cada familia y hasta consultaron sobre la posibilidad de que se entreguen antes y “de a poco” para evitar intrusiones. Como todavía son “preadjudicatarios”, no es algo que sea posible, por lo que también se planteó la posibilidad de que se firme un acta compromiso por parte del Municipio, algo que los funcionarios se comprometieron a analizar con el intendente.

“No nos dijeron nada nuevo”, consideró uno de los preadjudicatarios. “Hay que esperar”, señaló otro y pidió “apuntar a la seguridad del terreno”. En ese marco, surgió la posibilidad de actuar desde el punto de vista legal para tener garantías de lo planteado que, señalaron, “como mínimo es desprolijo”.

“Hay que consultar con un abogado”, propuso una de las preadjudicatarias. “No podemos confiar en nadie”, agregó. “Mientras no seamos adjudicados, no podemos hacer nada legalmente”, advirtió otra participante. “Habrá que esperar que vuelvan los papeles de La Plata”, consideró otro en alusión al envío de legajos que hizo el Municipio para certificar que no hay impedimientos entre los sorteados.

“El decreto está, hay que asegurarse que vamos a ser adjudicados pase lo que pase”, consideraron. “Busquemos un abogado y reunámonos”, propusieron y agregaron: “Hay que meterles presión, no nos podemos quedar de brazos cruzados esperando”.

Entre los preadjudicatarios, muchos no pudieron asistir por cuestiones laborales. Incluso hubo quienes pidieron que haya una reunión un sábado por la tarde o un domingo, “para que podamos estar todos”, dijeron.

“No hay problemas en hacer todas las reuniones que haga falta”, les dijo Baraybar. “Esta semana tenemos plazo para contestar lo judicial y después tiene diez días hábiles la Cámara para dictar un fallo”, les explicó.

La próxima reunión será después de los 15 días hábiles de los que se habló, lapso en el que el Gobierno espera tener respuesta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que debe resolver si mantiene o revoca el fallo que anuló el sorteo.

Este lunes, antes de que comience la reunión, que estaba prevista para la 10.30 y se extendió hasta pasadas las 12.30, La Opinión estuvo en el club Independencia. Allí, los preadjudicatarios pidieron que este medio no participara de la reunión, porque querían hacerlo en privado.

“Ojalá que se arregle todo”, dijo la abuela de una joven con discapacidad que es suplente en el listado de preadjudicatarios. Nancy, una de las beneficiadas, contó que paga 60 mil pesos de alquiler y que en junio, fecha en la que se había anunciado la entrega de las viviendas, se le vence el contrato.

Antes, el secretario de Desarrollo Humano, Walter Sánchez, dijo en Radio Cuarentena que la mayoría había confirmado su preencia en el encuentro y confirmó que crearon u n grupo de WhatsApp en el que él les envía información a los preadjudicatarios.

“El sorteo se realizó y van a ser estas 84 familias las adjudicatarias del plan de viviendas”, sostuvo Sánchez y aseguró que mantendrán “diálogo permanete con ellos” mientras se resuelve la cuestión en la Justicia y se abre una nueva instancia de comunicación con Arcor.