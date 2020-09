A 57 años del único título de Sportivo Doyle en la Liga Sampedrina: "La gente no fallaba", recordó Roberto Bastía

Son varios los clubes de la Liga Sampedrina (LDS) que tiene un sólo título en sus vitrinas. Incluso, algunos de ellos coinciden en que lo ganaron hace muchos años y sus protagonistas ya no están para contarlo. En el caso de Sportivo Doyle, que el 15 de septiembre hizo 57 años dio la vuelta olímpica, es uno de ellos y La Opinión dio con Roberto Bastía quien recordó andanzas de ese torneo que afrontó con apenas 18 años siendo uno de los más jóvenes del plantel.

"Fue una cosa muy linda, éramos todos de Doyle. Fue el primer año que no se permitieron jugadores de afuera, solo jugadores locales. En el pueblo éramos todos conocidos de ahí, teníamos familiares. La cancha tenía un alambre de 80 centímetros a un metro de la línea lateral y ahí estaba la gente. Se llenaba toda la vuelta la cancha, no había otra cosa los domingos que fútbol. La gente no fallaba y más que éramos todos ahí", indicó al otro lado del teléfono con una prodigiosa memoria a casi seis décadas de lo logrado.

Bastía era uno de los tantos que entre semana estaba en Capital Federal y regresaba los fines de semana a jugar. Cada domingo, después del partido, se subía al tren y dejaba el pueblo. Raúl Forés hacía lo mismo. Incluso, al año siguiente Bastía ingresó al servicio militar en Zapala, Neuquén, y casi no pudo jugar a excepción de algunos partidos. Al regresar, siguió en Sportivo y se retiró definitivamente en Bella Vista donde estuvo los últimos años de su carrera en la LDS porque, tal relató, siguió jugando en campeonatos para mayores mientras trabajaba como molinero.

Aunque no solía participar de las prácticas en 1963 porque no estaba entre semana, describió cómo entrenaban con un profesor que era "uruguayo" pero del que no recordó su nombre aunque sí que tenía un bar en la localidad: "Nos juntábamos los que estábamos en Doyle y prendíamos faroles porque no había luz. Corríamos, entrenábamos como podíamos. Se volvía de trabajar en el campo, se cambiaba e iba al club".

Bastía compartió ese plantel con Héctor Cancelo, Mario Torres, Raúl Forés, Domínguez, Pacheco, Juan "Cacho" Rodríguez, Héctor "Canario" Rodríguez, Reynaldo Acevedo, Jorge Balverde, Roberto Bastía, Ricardo Rodríguez, Juan Brambilla, Ordoñez, Rubén Sansó, Papillú, Héctor Fidalgo, Ismael Victoriano y Rodolfo Unamuno. "Muchos fallecieron, quedamos poquitos", asintió el hombre de 76 años.

Por último, rememoró los dos partidos más importantes como fueron la visita a Independencia al viejo "cajón" y la última fecha ante Las Palmeras donde se gritó campeón: "En la cancha de Independencia perdíamos 3 a 0 el primer tiempo y la gente de Doyle se iba. Y lo dimos vuelta, ganamos 4 a 3. Salieron las jugadas y lo dimos vuelta. Cuando es una cosa así no sabes que hacer, pero tiras siempre para lo mejor. El día que salimos campeón jugamos en Doyle con Las Palmeras, entramos con la bandera y desfilamos. Nos considerábamos ya campeón antes de jugar y empatamos que nos alcanzaba con el empate".

Sportivo Doyle se coronó con 20 puntos en la tabla de posiciones, dos más que Independencia. La campaña de club del paraje fue muy buena: ganó ocho partidos, empató cuatro y perdió dos (frente a Agricultores 5 a 4 e Independencia 5 a 2). En total, marcó 36 goles y recibió 16.

Curiosamente, antes y después, es decir en 1962 y 1964, el campeón fue Las Palmeras que en ese certamen se ubicó sexto con 13 unidades. También compitieron en el torneo que fue ida y vuelta América, Agricultores, Banfield, Mitre y 12 de Octubre de La Buena Moza que junto a Doyle son los que en la actualidad no tienen la actividad.

La institución fundada el 15 de octubre de 1933 es la más importante en lo social y deportivo del pueblo. Actualmente está desafiliada de la LDS por lo que no participa de los campeonatos de fútbol. Para Pueblo Doyle, significó el primer y único título obtenido por un club de su territorio. En 1932, el primer certamen de todos organizado por la LDS, Central Córdoba de kilómetro 158 fue subcampeón de Las Palmeras.