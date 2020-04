A 5 años del título de Las Palmeras en el Torneo Preparación: La tarde que Río Tala copó una tribuna del Estadio Municipal

Hace 5 años, el 26 de abril de 2015, Las Palmeras se consagró campeón del Torneo Preparación que organizó la Liga Sampedrina y se llevó el primero de los tres certámenes desarrollados esa temporada, un título que festejó a más no poder en el Estadio Municipal tras derrotar 2 a 1 a Paraná en la definición.

La conquista estuvo cargada de emoción y varios de sus jugadores que no ocultaron sus lágrimas por lo conseguido ante una tribuna techada repleta de riotalenses que le pusieron mucho ruido y color a la heroica tarde en la que el Albiceleste cortó una racha de 29 años sin títulos (en 1986 gritó campeón en la división B y logró el ascenso pero esa estrella no figura en la nómina oficial de la LDS).

Otro aliciente y motivo de orgullo fue que lo logró con un entrenador, Javier Pistán, y casi todos sus jugadores formados en el club que fueron los que le dieron, oficialmente, el séptimo trofeo al club de la localidad que es uno de los fundadores de la LDS y el "primer campeón" en 1932.

El goleador talense en el campeonato fue Jonathan Berrini con tres gritos mientras que Elías Caballero y Martín Fleitas anotaron dos cada uno.

El partido

El título del equipo de Río Tala se gestó en cinco minutos. Primero Joel Arriola acertó un gran cabezazo que venció a Elías Salomón tras un tiro de esquina de Elías Caballero y enseguida, Jonathan Berrini cambió por gol el penal que Facundo Arrieta le cometió a Caballero.

Paraná se puso puesto en ventaja en el cierre de la primera mitad cuando entre Emanuel Álvarez, Ignacio Trelles y Enzo Monsalvo hicieron una gran combinación por la derecha y Braian Burini, tras un centro de Monsalvo, anticipó a su marcador y le cambió con la cabeza el trayecto a un balón que se metió por el segundo palo de Guido Parera. Antes, ambos elencos habían tenido oportunidades de gol pero Salomón y Parera bajaron las persianas.

Al igual que contra América en la semifinal, el Albirrojo marcó la primera diferencia y se quedó futbolísticamente. No generó situaciones de gol y pagó caro dos llegadas aisladas del elenco de Javier Pistán que hasta ese momento no había inquietado el arco de Salomón en la segunda mitad. Sobre el final, el equipo dirigido por Gustavo Fortunato fue por el empate pero no tuvo claridad para romper el escudo humano talense que se aferró al 2 a 1 y no lo soltó hasta que Horacio Arias marcó el final del partido.

Síntesis

Paraná (1): Elías Salomón, Juan Luis Garavaglia, José Sepich, Herman Schallibaum, Lautaro Velasco, Facundo Arrieta, Braian Burini, Emanuel Álvarez (Julián Velázquez), Ignacio Trelles (Lucas Nouet), Enzo Monsalvo, Jonathan Ramón (Ezequiel Roldán). Suplentes: Matías Seery, Agustín Castro y Lucas Nouet. DT: Gustavo Fortunato.

Las Palmeras (2): Guido Parera, Pablo Marelli, Marcos Devilacqua, Esteban García, Miguel Velo (Cristian Cheruzzo), Lionel Velo, Martín Fleitas, Andrés García (Nazareno Gómez), Jonathan Berrini, Elías Caballero, Joel Arriola (Gustavo Acosta). Suplentes: Jason Brítez y Nicolás Mohr. DT: Javier Pistán.

Cancha: Estadio Municipal.

Goles: 39´ Burini (P); 66´Arriola (LP); 70´Berrini -p- (LP).

Árbitro: Horacio Arias.

Asistentes: Pedro Guerrero y Oscar Romero.

Amonestados: Trelles, Burini, Schallibaum y Arrieta (P); Berrini, Caballero y Marelli (LP).