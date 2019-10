A 20 de años de la inauguración del gimnasio municipal: Julio Pángaro y Rodolfo Trelles y el recuerdo de cómo se gestó

El martes 15 de octubre se cumplieron 20 años de la inauguración del gimnasio del Estadio Municipal, obra que se abarcó, por fuerza mayor, a dos intendentes: Julio Arturo Pángaro y Rodolfo "Titín" Trelles. El primero se fue en 1997 para ser Subsecretario de Asuntos Municipales del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y en su lugar asumió el segundo por ser el primer concejal.

Ambos, recordaron ante La Opinión cómo se gestó y desarrolló la construcción del polideportivo y coincidieron en que los profesores del Centro de Educación Física (CEF) Nº 14, con el por entonces Director de Deportes, Recreación y Tiempo Libre, Juan Luis Franzoia, a la cabeza insistieron incasablemente. "Fue una presión del CEF donde Emilce Contreras, Cristina Fossati y Franzoia, que me taladró la cabeza, nos decían que necesitábamos un gimnasio para los chicos", sostuvo Pángaro en sintonía con Trelles que dejó en claro que fue "un pedido del CEF" y que se emplazó en un sector terreno del predio que ocupa el Estadio donde "no había nada".

"A los sampedrinos el gimnasio no les costó un peso", resaltó el actual concejal quien explicó que el primer subsidio lo aportó "Aníbal Fernández" y el resto del dinero lo consiguió Pángaro cuando era funcionario provincial. Fue la empresa Astori, la misma que levantó el Nuevo Gasómetro de San Lorenzo, la encargada de armar el recinto cubierto por partes y en alrededor de tres años.

Sobre el contexto histórico, Julio explicó que tenían "muchos pedidos" y que "todo se hizo con subsidios provinciales". Y agregó: " Fue un gimnasio modelo para la época y así lo hicieron saber los profesores. Lo que trabajaba el CEF en ese momento era increíble, llegamos a mandar 280 chicos a Mar del Plata a los Juegos Bonaerenses". Trelles también se refirió a cómo era la obra para la época: "Se hizo con un nivel de excelencia importante, con piso flotante. Fue pensado para hacer educación física, que se puedan hacer todas las actividades".

-La Opinión Semanario anunció la inauguración del gimnasio en su edición 393 del 13 de octubre de 1999.

"Titín", quien continúa ligado a la política como edil del Frente para la Victoria en el Concejo Deliberante, sostuvo que fue "uno de los hechos más lindos" de su gobierno junto con la inauguración del Paseo Público y que, por ello, tiene "un gran recuerdo". Paradójicamente, hace "tres o cuatro años" que no ingresa porque desde que le mostraron con una "foto" en la situación que está el gimnasio, se "pone mal". "La construcción actual es la misma que se hizo en ese momento. Está igual, no se le hizo más nada de mantenimiento, se estropeo y no se hizo nada", lamentó.

Días después de la inauguración, en Argentina hubo elecciones generales y en San Pedro el radical Mario Barbieri, alineado a Fernando De la Rúa, se impuso a Carlos Rotundo, candidato del oficialismo. Por ello, fueron los últimos meses de Trelles como intendente del Partido Justicialista porque le cedió su trono al ganador, luego reemplazado por Pablo Guacone, Fabio Giovanettoni y Cecilio Salazar.

-Lo que dejó la inauguración del gimnasio municipal en la edición 394 de La Opinión Semanario publicada el 20 de octubre de 1999.