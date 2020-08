142 días de cuarentena: Los clubes siguen cerrados y sin certezas de cuándo podrán reabrir

La cuarentena en Argentina para evitar la propagación del coronavirus lleva 142 días, misma cantidad que los clubes cerrados y sin actividad alguna. Dirigentes, socios y deportistas están ansiosos de que se habilite su reapertura pero por el momento no hay señales de que eso ocurra a corto plazo.

En el sistema de fases que estableció la Provincia de Buenos Aires para reanudar rubros, los clubes no están incluidos ni en la 4, que es la que se encuentra San Pedro actualmente, ni 5. Incluso, por el momento tampoco se dio a conocer qué actividades se permitirán luego de la quinta etapa del confinamiento. Es decir, más allá de deseos y conjeturas que pueden tejerse, nadie sabe con precisión cuando se volverán a abrir.

Curiosamente, en Campana, que está en la Fase 4 de la cuarentena, el lunes 3 de agosto abrieron los clubes sólo para actividades recreativas y vecinos de ese partido aprovecharon para ir a pasar el día y compartir, por ejemplo, el mate. La cuestión provocó el reclamo de sampedrinos de porqué no se habilitaron a nivel local pero el gobierno provincial no lo permite y todavía siguen prohibidos.

En la misma situación están los cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos y "cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas", espacios que tienen en común con las entidades deportivas la aglomeración de personas.

En San Pedro, los dirigentes son conscientes del riesgo que implica abrir hoy en día un club teniendo en cuenta que hay, al 8 de agosto, hay 91 casos positivos de coronavirus activos de los cuales varios pacientes desconocen donde se contagiaron lo que significa que el partido tiene circulación comunitaria.

Mientras tanto, al menos dos instituciones remitieron a La Opinión protocolos que armaron para ejecutar cuando puedan retomar las actividades deportivas. En el caso de Paraná, detalló disciplina por disciplina (fútbol femenino, infantil, escuelita, intermedio y mayor; hockey, básquet y patín artístico) los horarios de los entrenamientos y por dónde deben ingresar al predio de calle Novillo. También, dispuso que las prácticas tendrán un máximo de ocho personas (siete deportistas más un profesor), que no se compartirán elementos ni se podrán utilizar los vestuarios.

Por último, Tiro Federal ya tiene su protocolo para volver a hacer rugby en su predio ubicado al pie de las barrancas sobre avenida Costanera. El informe obliga, entre otras normas, a realizar prácticas con no más de diez jugadores en cancha y seis en el gimnasio. Incluso, todos deben completar el Curso Educativo que propone la World Rugby. Al igual que en el del Albirrojo, no se permitirá el uso de cambiadores y la hidratación debe ser personal. En el caso del Biguá, la vuelta a los entrenamientos no será para competir oficialmente por la Unión de Buenos Aires (URBA) decidió que en 2020 no habrá campeonatos por la pandemia de coronavirus y sólo se organizarán partidos o certámenes de fin de semana.