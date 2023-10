$ 13.800.000 por “el coso”: ¿qué opina la gente?

La historia que comenzó con el reporte de uno de nuestros lectores y que continúo con una indagación para saber qué es “el coso”, concluyó cuando La Opinión reveló que se había gastado un total de $ 13.800.000 en las cinco estaciones solares.

Publicidad

A raíz de esta noticia, muchas personas se sumaron y dejaron sus opiniones respecto del dinero destinado para ello.

Sobre esto, Sol expresó: “No tienen vergüenza”, a lo que Martín le contestó: “13 palos para 5 cosos. Me gustaría ver las licitaciones porque me juego entero a que no vale más de 300 lucas cada una”.

La ironía no tardo en llegar de la mano de Lilia, que comentó: ” Y sí, siempre atendiendo lo primordial” y Gladys, que dijo: “¿Es tan necesario esto?”.

El malestar hacía el ámbito político también apareció con la opinión de Liliana que implicó: “Llámense al silencio. Se quejan y siguen votando a los mismos. Parece chiste. Dios mío, mi San Pedro querido”.

Sumado a ella, Carlos explicó: “Tantas quejas, tantas declaraciones y acusaciones, ¿ahora nadie los votó? Los que reclaman son los mismos que le hicieron campaña, ¿de qué me hablan? La oposición es la que debe controlar esos gastos, averiguar costos y presentar proyectos para la ciudad pero lamentablemente San Pedro tiene una conducción política general oligárquica”.

Algunos recordaron la importancia de las localidades. Como Jonathan que expresó: “¿Es joda no? ¿Por qué no gastan la plata en educación, en el hospital o simplemente en alumbrado? Hay otras localidades en el partido”. En la misma sintonía, Flavio sugirió: “Sería ideal iluminar toda la ruta 191 hasta el puente, y también el camino a Vuelta de Obligado”.

Muchos de los ciudadanos concordaron en que las inversiones primordiales deberían llegar a otros sectores públicos como el hospital Emilio Ruffa y las distintas instituciones escolares. Como Martín, que preguntó: “¿Por qué no invierten en educación, en salud o seguridad? Tanta guita van a gastar para un banco y un enchufe para cargar un teléfono. Payasos”.

Sonia se le sumó y añadió: “¿De construir una escuela ni hablamos cierto? Hace un año buscamos vacante para una nena de 13 años, recorrimos todas las escuelas de San Pedro y no hay lugar. Es una vergüenza”. Finalmente, Cristina concluyó: “Gastan como en un país rico y somos un país lleno de pobres”.