A 12 años del gol de Ludmila Manicler en Beijing 2008, el único de la Selección Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos

6 de agosto de 2008. Estadio Olímpico de Tianjin en China. La Selección Argentina femenina debuta en sus primeros Juegos Olímpicos en Beijing, China. 84 minutos del segundo tiempo. La 7 albiceleste recibe el balón cerca del círculo central de la cancha y tira un pase en profundidad a una compañera, Cordone. La pelota rueda lentamente hacia la línea de fondo y parece que, protegida por una jugadora de Canadá, saldrá de la cancha. Sin embargo, la 10 pone el cuerpo, toma el esférico y da el pase hacia el interior del área donde aparece otra vez la 7 a toda velocidad, le gana la posición a la defensora y saca un zurdazo que se mete cerca de uno de los ángulos del arco norteamericano. La que sale corriendo con los pelos al viento que le sostiene una diminuta vincha, llega al córner, toma con su mano derecha el banderín y levanta la izquierda es Ludmila Manicler quien acababa de convertir el primer gol del combinado femenino albiceleste.

Sin saberlo hace exactamente 12 años, todavía ese festejo sigue siendo el único en la historia de la Selección Argentina femenina en juego olímpico porque en los dos partidos siguientes cayó ante Suecia 1 a 0 y el local 2 a 0 y quedó eliminada en la primera fase. Además, no clasificó a Londres 2012, Río de Janeiro 2016 ni Tokio 2021 (se harán en 2021 por la pandemia de coronavirus).

Según publicó la agencia Télam, el conjunto dirigido por Carlos Borrello "lucharon, buscaron y en un momento se ilusionaron con empatar" y, aunque "no pudieron", "dejaron una buena imagen" ante un rival que se preparó para ir por una medalla pero quedó eliminado en cuartos de final. El campeón fue Estados Unidos que se impuso en la final a Brasil mientras que Alemania quedó tercero y fue bronce.

Manicler, en una entrevista que brindó a La Opinión a mediados de abril, recordó aquella histórica tarde y se refirió al evento que, para ella, fue el más importante en el que compitió en su fabulosa carrera como futbolista que tuvo pasos por Independiente, River, Boca y Barcelona, entre otros clubes: "El juego olímpico fue impresionante, para mí fue mejor que los mundiales al menos los que fui yo".

Por último, explicó que no pudo "disfrutar" dos de las atracciones más importantes de los JJOO como lo son la Villa Olímpica y la ceremonia inaugural: "Lo que no pudimos disfrutar fue de la Villa Olímpica porque el fútbol se fue moviendo por diferentes ciudades. Tampoco estuve en la inauguración que me quise morir, estábamos a dos horas de Beijing. nosotros arrancamos a competir el 6 de agosto y el 8 empezaba lo que eran los demás deportes como atletismo y demás. No pudimos ir a la inauguración porque la apertura fue antes y al otro día jugábamos y eso dura hasta la noche tarde, no pudimos ir y me quería morir. Lo vimos por tv como una persona que lo ve desde San Pedro".

Manicler disputó 16 partidos oficiales internacionales con la camiseta de Argentina y marcó tres goles, entre ellos el único en la historia de los Juegos Olímpicos en Beijing 2008. También, siempre con la camiseta albiceleste, es la máxima artillera de la U20 lo que la ubica como una de las grandes futbolistas que dio el país. Actualmente, tras culminar su vínculo con Boca Juniors, club en el que firmó su primer contrato profesional, está a la espera de una oferta para continuar jugando en el campeonato de primera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).