￼7 tips para manejar con prolijidad la economía de nuestro negocio

Pareciera que el constante surgimiento de nuevos negocios y emprendimientos fuera parte de nuestra historia. A lo largo y ancho del país, podemos ver cómo nuestro barrio, redes sociales y zonas comerciales nos ofrecen nuevas propuestas constantemente.

No podemos negar la gran habilidad creativa que demuestra, pero hay un lado B: la corta durabilidad de los proyectos comerciales. Esto se debe, principalmente, al desconocimiento de las formas de llevar una administración saludable que posibilite el sostenimiento.

Partiendo de ese problema que afecta a gran parte de los negocios, a continuación compartimos siete tips para manejar las finanzas de forma prolija.

1. Usar un sistema de gestión

La incorporación de un sistema contable posibilita una gestión prolija por varias razones. Además de llevar las finanzas al día, permite agilizar los procesos y así no dejar pendientes.

La mejor parte es que están diseñados con un formato simple y fácil de usar.

2. Establecer metas

De nada sirve que nuestros productos o servicios circulen a ciegas, sin visualizar ingresos o mejorar en nuestro sistema de trabajo. Por eso, es fundamental establecer metas claras a corto, mediano y largo plazo, para enfocar nuestras finanzas y mantener claridad en nuestro objetivos.

3. Tener personal dedicado a la contabilidad

Un vicio tan común como peligroso es resolver las finanzas de los pequeños negocios de manera informal y luego, resolver buscar ayuda profesional para sortear urgencias.

Sin embargo, es una parte tan fundamental como la producción y de ello depende la existencia de la empresa. Por eso, es importante establecer un área definida con personas a cargo exclusivamente de la administración.

4. Controlar los gastos

Es muy fácil tentarnos con recursos útiles y prometedores para nuestro negocio, así como proyectar ideas que suenan muy bien. Sin embargo, es clave dar pasos seguros para evitar fugas de capital, establecer prioridades y gastar lo necesario hasta establecer que una inversión es viable.

5. Capacitar al equipo

La formación constante en materia de legislación financiera y herramientas de potenciación para nuestro negocio es clave. Si procuramos la constante capacitación de nuestro equipo, no solo reforzamos la cultura organizacional, sino que se logra dar pasos certeros y beneficiosos.

6. Revisar costos

La revisión de los costos de producción y logística puede sonar obvio pero no lo es, ya que muchos gastos no son contabilizados. Y, luego, los números no cierran y nos sometemos a un desgaste de nunca acabar.

Por eso, es importante llevar un control prolijo para establecer el valor real de los bienes o servicios que ofrecemos. Así, quizás sea conveniente vender menos cantidad a un precio justo.

7. No involucrar nunca gastos personales

Por más que parezca obvio que no es saludable, es muy común mezclar las inversiones de nuestro negocio con algunos gastos personales. Si es lo que ocurre, es de suma urgencia separar dichos consumos para tener un panorama real de nuestras finanzas comerciales.